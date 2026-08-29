Nocna tragedia na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego w nocy doszło w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Renault po czołowym zderzeniu z innym autem wpadło do rowu i dachowało. Poważnie ranne są trzy osoby.
W nocy w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie na łuku drogi powiatowej osobowy Renault otarł się o bok auta jadącego z przeciwka, zderzył się czołowo z kolejnym pojazdem, po czym wjechał do rowu i dachował.
W Renault były cztery osoby - jedna z nich zmarła na miejscu, trzy są poważnie poszkodowane.