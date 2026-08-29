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Nocna tragedia na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 sierpnia (09:16)

Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego w nocy doszło w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Renault po czołowym zderzeniu z innym autem wpadło do rowu i dachowało. Poważnie ranne są trzy osoby.

Nocna tragedia na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje
Zdj. ilustracyjne, autor Grzegorz Czapski /Shutterstock

W nocy w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie na łuku drogi powiatowej osobowy Renault otarł się o bok auta jadącego z przeciwka, zderzył się czołowo z kolejnym pojazdem, po czym wjechał do rowu i dachował.

W Renault były cztery osoby - jedna z nich zmarła na miejscu, trzy są poważnie poszkodowane.

Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja.


 

 

 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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