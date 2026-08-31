Tajemnicze zabójstwo 49-latki. Policja apeluje do kierowców o pomoc

RMF24

Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Policja apeluje do kierowców o udostępnienie nagrań z kamer samochodowych, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Każda informacja może okazać się cenna – zaznaczają funkcjonariusze.

Opolscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą intensywne czynności wyjaśniające okoliczności zabójstwa, do którego doszło 28 sierpnia 2026 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Ofiarą jest 49-letnia kobieta. Funkcjonariusze wciąż poszukują sprawcy zdarzenia i apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać istotne informacje.

Apel do kierowców – liczy się każda sekunda nagrania

Policja zwraca się z prośbą do kierowców, którzy 28 sierpnia, w godzinach od 14:00 do 20:00, przejeżdżali przez rejon osiedla Żabieniec, pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta oraz centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Szczególnie ważne są nagrania z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować coś istotnego dla śledztwa – nawet jeśli kierowcy nie zauważyli niczego niepokojącego.

Policja podkreśla, że nawet pozornie nieistotne nagrania mogą okazać się przełomowe dla sprawy. Materiały z kamer samochodowych mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia, zidentyfikowaniu potencjalnych świadków lub sprawcy. Funkcjonariusze apelują, by nie zwlekać z przekazaniem nagrań – każda minuta może mieć znaczenie.

Tragiczne odkrycie w lesie w Kędzierzynie-Koźlu

Ciało kobiety w średnim wieku znalazł ok. godz. 18 w piątek przypadkowy mężczyzna, który spacerował w lesie w Kędzierzynie-Koźlu.

Śledczy ustalili jej tożsamość – to mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec. Ciało znaleziono stosunkowo blisko domu ofiary, około kilkuset metrów. Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, kobieta najprawdopodobniej poszła na spacer z psem, który cały czas siedział przy jej ciele.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta prawdopodobnie właśnie tam zginęła. Wezwani na miejsce policjanci znaleźli ślady, które prawdopodobnie mają związek ze zbrodnią.

Jak przekazać nagrania?

Osoby, które posiadają nagrania lub informacje mogące pomóc w śledztwie, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Materiały można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 864 22 02 lub mailowo na adres: kryminalny@op.policja.gov.pl.