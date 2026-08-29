Tragiczne odkrycie w lesie w Kędzierzynie-Koźlu. Policja poszukuje sprawcy zabójstwa

RMF24

Makabryczne odkrycie w Kędzierzynie-Koźlu w woj. opolskim. W lesie odnaleziono ciało kobiety, która prawdopodobnie została zabita. Policja poszukuje sprawcy morderstwa.

Ciało kobiety w średnim wieku znalazł w piątkowy wieczór mężczyzna, który spacerował w lesie w Kędzierzynie-Koźlu. Śledczy ustalili jej tożsamość – to mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec. Wezwani na miejsce policjanci znaleźli ślady, które prawdopodobnie mają związek ze zbrodnią.

Wiele wskazuje na to, że kobieta padła ofiarą zabójstwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zginęła od ciosów w głowę – podała w sobotę prokuratura. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, prok. Stanisław Bar, kobieta miała dwa rozległe urazy głowy.

Na tę chwilę motyw seksualny raczej wydaje się mało prawdopodobny – dodał prok. Bar.