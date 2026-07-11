Śmigłowiec zahaczył o linię wysokiego napięcia. Doszło do pożaru

O godzinie 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze nieużytków w wyniku zahaczenia przez helikopter linii wysokiego napięcia - poinformował RMF FM kapitan Łukasz Góralski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.
„Pilot wykonał awaryjne lądowanie. W wyniku zerwania przewodów zapaliła się trawa, a ruch pociągów został wstrzymany z powodu zwisającej nad torowiskiem linii energetycznej” – poinformował na Facebooku st. ogn. Kamil Pakuła z KPP PSP w Gryficach.
Na miejscu zostały zadysponowane cztery zastępy straży pożarnej, które zajęły się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i gaszenie pożaru.
W sieci trakcyjnej prąd został wyłączony ze względu na bezpieczeństwo ratowników – wyjaśnił kapitan Góralski.
Na szczęście nikt nie został ranny.
Wyjaśnianiem incydentu zajmują się policja i prokuratura.