Od wtorku, 8 listopada do końca przyszłego tygodnia punkty paszportowe nie będą przyjmowały wniosków ani wydawały gotowych dokumentów. W tym czasie będzie uruchamiany nowy system paszportowy, który ma być wygodniejszy i prostszy. Ale zanim tak będzie, czekają nas komplikacje.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Część urzędów przyjmuje wnioski i wydaje paszporty do wtorku, do godziny 14:00 - tak jest np. na Mazowszu. Wszystkie są zamknięte 9 i 10 listopada. W tym czasie będzie można składać jedynie wnioski o paszport tymczasowy, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W udokumentowanych, nagłych przypadkach, związanych m.in. z chorobą, leczeniem albo pogrzebem członka rodziny - tłumaczy Ewa Filipowicz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. A także w nagłych przypadkach związanych z działalnością zawodową, ale muszą to być udokumentowane przypadki - podkreśla rzeczniczka wojewody.

W tych awaryjnych sytuacjach wniosek można złożyć tylko w wybranych punkach. W Warszawie to urząd przy ulicy Kruczej.

W tych urzędach przerwa już od poniedziałku

Co ważne, organizacja pracy urzędów może różnie wyglądać w poszczególnych województwach. Np. na Śląsku ograniczenia będą obowiązywały już w poniedziałek. W punktach paszportowych w Bytomiu, Cieszynie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu i Żorach - przez cały przyszły tydzień nie będzie można złożyć wniosku o wydanie paszportu. Będzie można za to paszport odebrać - w poniedziałek w godzinach pracy urzędu i we wtorek do godz. 14.00.

Natomiast w oddziale paszportowym w Katowicach i w delegaturach w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu - składanie wniosków paszportowych będzie możliwe do wtorku, ale tylko do 12:00.

Podobnie będzie w Małopolsce: w żadnym terenowym punkcie paszportowym, czyli w Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Gorlicach, Limanowej, Myślenicach, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu i Wadowicach - nie będzie można złożyć wniosku o wydanie paszportu już od poniedziałku.

Zanim wybierzemy się do biura paszportowego, sprawdźmy na stronie naszego urzędu wojewódzkiego, w jakich godzinach i czy w ogóle pracuje biuro, do którego zamierzamy się wybrać. Tam też znajdziemy informacje, gdzie w razie takiej konieczności składać wniosek o wydanie paszportu tymczasowego.

Najlepiej, jeśli możemy sobie pozwolić na zaplanowanie wizyty od poniedziałku, 14 listopada. Wtedy wszystkie urzędy będą już pracować normalnie.

Nowy system paszportowy ułatwi wnioskowanie o dokument

Rejestr Dokumentów Paszportowych ułatwi wnioskowanie o paszport. Nie będzie konieczności wypełniania papierowego wniosku. Dokument będzie generowany w systemie przez urzędnika paszportowego, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.

Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności - teraz będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia 12. roku życia. Osoby małoletnie będą też mogły otrzymać w krótkim czasie paszporty tymczasowe, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi okolicznościami, takimi jak kontynuacja nauki, rozwój indywidualnych umiejętności lub konieczność zapewnienia im opieki.

Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat - w miejsce skomplikowanego systemu podwyższania i pomniejszania opłat w określonych przypadkach pojawi się jednolita i przejrzysta tabela opłat.

Paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby przebywające za granicą, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i utraciły go podczas podróży, a jednocześnie posiadają ważny paszport, ale nie mają do niego dostępu.

Posiadacze paszportów zyskają dostęp do takich dodatkowych usług elektronicznych, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych w rejestrze, czy zgłoszenie utraty skutkujące unieważnieniem paszportu.

Utratę dokumentu paszportowego będzie można zgłosić funkcjonariuszowi straży granicznej, gdy utrata zostanie stwierdzona podczas odprawy granicznej, a także policji, gdy utrata dokumentu nastąpiła w wyniku przestępstwa.