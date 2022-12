Od 1 stycznia 2023 r. status miasta otrzyma 15 miejscowości. Cztery z nich są w woj. łódzkim, cztery na Mazowszu, dwie w Małopolsce, dwie w woj. świętokrzyski, jedna na Dolnym Śląsku, jedna w woj. śląskim i jedna w Wielkopolsce. Łącznie w Polsce będzie 979 miast.

Jedną z miejscowości, które od 1 stycznia 2023 r. uzyska prawa miejskiej, jest Latowicz na Mazowszu / Michał Dobrołowicz / RMF FM

W lipcu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, przedłożone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. To także szansa na pozyskanie nowych inwestorów, ale też sięgnięcie po fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich" - dodano w komunikacie.

1 stycznia 2023 r. status miasta otrzyma:

Miękinia (woj. dolnośląskie),

Jeżów (woj. łódzkie),

Dąbrowice (woj. łódzkie),

Rozprza (woj. łódzkie),

Ujazd (woj. łódzkie),

Książ Wielki(woj. małopolskie),

Czarny Dunajec (woj. małopolskie),

Latowicz (woj. mazowieckie),

Bodzanów (woj. mazowieckie),

Jastrząb (woj. mazowieckie),

Jadów (woj. mazowieckie),

Włodowice (woj. śląskie),

Łopuszno (woj. świętokrzyskie),

Piekoszów (woj. świętokrzyskie),

Miasteczko Krajeńskie (woj. wielkopolskie).

Tego samego dnia zmienią się granice:

gminy Domaniów i gminy Wiązów (woj. dolnośląskie),

miasta Sanok i gminy Sanok (woj. podkarpackie),

miasta Słupsk i gminy Słupsk (woj. pomorskie),

miasta Koszalin, gminy Biesiekierz, gminy Manowo (woj. zachodniopomorskie),

gminy Sianów i gminy Mielno (woj. zachodniopomorskie).

Na Mazowszu cztery miejscowości uzyskają prawa miejskie

"Mamy więcej obaw niż nadziei" - mówili w lipcu dziennikarzowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi mieszkańcy mazowieckiego Latowicza w powiecie mińskim. Miejscowość liczy 1,5 tysiąca mieszkańców.



Na Mazowszu status miasta od 2023 roku otrzymają - poza Latowiczem w powiecie mińskim - także Bodzanów w powiecie płockim, Jastrząb w powiecie szydłowieckim i Jadów w powiecie wołomińskim. Jak wynika z uzasadnienia, te miejscowości miały prawa miejskie do 1869 roku i również cieszą się rozwiniętą infrastrukturą.

W Latowiczu mieści się zabytkowy kościół wybudowany w latach 1899-1911. W Jastrzębiu jest kościół z początku XX wieku, a w nim malowany na desce obraz Matki Bożej Bolesnej z przełomu XVI i XVII wieku.

W Jadowie znajduje się rynek, którego dominantą jest murowany kościół z lat 80. XIX wieku.

Wśród atutów Bodzanowa wymieniono Jarmark Norbertański wzorowany na średniowiecznym jarmarku organizowanym w tej miejscowości od 1415 roku.

Atrakcje nowych miast

W woj. łódzkim miastem zostaną: Jeżów w powiecie brzezińskim, Dąbrowice w powiecie kutnowskim, Rozprza w powiecie piotrowskim i Ujazd w powiecie tomaszowskim. Uzasadniając nadanie nowej rangi przypomniano, że wszystkie te miejscowości miały już prawa miejskie do 1870 roku, mają rozwiniętą infrastrukturę a większość ich mieszkańców pracuje poza rolnictwem. W Dąbrowicach ponadto zachowały się dwa place targowe, zabytkowy ratusz i kościół z I połowy XIX wieku. W Rozprzy centrum stanowi zaś zabytkowy rynek wraz z otaczającymi go ulicami. W 2021 roku otwarto tam również Muzeum Ziemi Rozprzańskiej.



W woj. świętokrzyskim na listę miast trafią położone w powiecie kieleckim Łopuszno i Piekoszów. W Łopusznie znajduje się zabytkowy pałac z przełomu XIX i XX wieku wzniesiony według projektu Władysława Marconiego oraz Wzgórze Trzech Krzyży. Działa tam też ośrodek sportowo-wypoczynkowy z boiskiem do piłki nożnej, kortem tenisowym i sceną koncertową. Od 41 lat odbywają się tam Międzynarodowe Plenery Malarskie. W Piekoszowie przez bliskość do Kielc i skoncentrowanie zabudowy przy drogach krajowych praktycznie zanikła działalność rolnicza.



W woj. małopolskim status miasta uzyskają Książ Wielki w powiecie miechowskim oraz Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim. Prawa miejskie Książ Wielki prawdopodobnie uzyskał przed 1381 rokiem, a utracił je w 1869 roku. W centrum znajduje się zrewitalizowany rynek, a wśród zabytków są XIV-wieczne kościoły, pałac Mirów wybudowany w latach 1585-95, czy synagoga z 1846 roku. Czarny Dunajec od 1925 roku był gminą miejską, a prawa miejskie utracił na mocy ustawy z 1933 roku. Obecnie liczy blisko 3,8 tys. mieszkańców, a osią jego układu prowadzącą do podłużnego rynku jest ulica Piłsudskiego.



W woj. dolnośląskim nowym miastem będzie Miękinia w powiecie średzkim. Miejscowość liczy ponad 2 tys. mieszkańców, którzy żyją głównie z działalności pozarolniczej. Miękinia jest dobrze skomunikowana dzięki drodze krajowej nr 94 oraz zachodniej obwodnicy aglomeracji wrocławskiej. Przebiega też przez nią linia kolejowa Wrocław - Drezno.



W woj. śląskim miastem zostaną Włodowice w powiecie zawierciańskim. W przeszłości Włodowice miały prawa miejskie, a utraciły je w 1870 roku. Centrum tej miejscowości stanowi zrewitalizowany rynek z wmurowaną płytą herbową, a jej atrakcją są ruiny pałacu wybudowanego w latach 1669-81.



W woj. wielkopolskim nowy status zyska Miasteczko Krajeńskie w powiecie pilskim. Centrum Miasteczka, które ponownie stanie się miastem, stanowi rynek (Plac Wolności) z ciągiem historycznej architektury. Miasteczko Krajeńskie posiadało prawa miejskie w XV wieku, jednak zniesiono je w 1973 roku.