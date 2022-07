"Mamy więcej obaw niż nadziei" - mówią RMF FM mieszkańcy mazowieckiego Latowicza w powiecie mińskim. Ta licząca 1,5 tysiąca mieszkańców miejscowość jest jedną z 15 w całej Polsce, które od stycznia 2023 r. - jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów - odzyskają prawa miejskie.

Latowicz to jedna z miejscowości, które od stycznia mają odzyskać prawa miejskie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

To się okaże, czy to będzie dobra wiadomość. Nie jestem w pełni zadowolona, pewnie podatki pójdą w górę, tu się żyje jak na wsi. Wielu z nas jest ze wsi i żyjemy jak na wsi, chcielibyśmy, żeby więcej się działo, żeby można było gdzieś wyjść, coś zjeść - przyznają mieszkańcy Latowicza w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Dla mnie to ekstra wiadomość, do miasta przyjeżdża więcej ludzi, to zawsze prestiż. Dużo osób podchodzi do tego neutralnie, są obawy, że opłaty wzrosną, wszyscy jesteśmy ciekawi, czy cokolwiek się tu zmieni od przyszłego roku - dodają.

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Na Mazowszu status miasta od 2023 roku otrzymają - poza Latowiczem w powiecie mińskim - także Bodzanów w powiecie płockim, Jastrząb w powiecie szydłowieckim i Jadów w powiecie wołomińskim. Jak wynika z uzasadnienia, te miejscowości miały prawa miejskie do 1869 roku i również cieszą się rozwiniętą infrastrukturą.

W Latowiczu mieści się zabytkowy kościół wybudowany w latach 1899-1911. W Jastrzębiu jest kościół z początku XX wieku, a w nim malowany na desce obraz Matki Bożej Bolesnej z przełomu XVI i XVII wieku.

W Jadowie znajduje się rynek, którego dominantą jest murowany kościół z lat 80. XIX wieku.

Wśród atutów Bodzanowa wymieniono Jarmark Norbertański wzorowany na średniowiecznym jarmarku organizowanym w tej miejscowości od 1415 roku.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2023 roku status miasta zostanie nadany miejscowościom:

Miękinia - w gminie Miękinia, w powiecie średzkim, w województwie dolnośląskim;

Jeżów - w gminie Jeżów, w powiecie brzezińskim, w województwie łódzkim;

Dąbrowice - w gminie Dąbrowice, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim;

Rozprza - w gminie Rozprza, w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim;

Ujazd - w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim;

Książ Wielki - w gminie Książ Wielki, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim;

Czarny Dunajec - w gminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim;

Latowicz - w gminie Latowicz, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;

Bodzanów - w gminie Bodzanów, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim;

Jastrząb - w gminie Jastrząb, w powiecie szydłowieckim, w województwie mazowieckim;

Jadów - w gminie Jadów, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim;

Włodowice - w gminie Włodowice, w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim;

Łopuszno - w gminie Łopuszno, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;

Piekoszów - w gminie Piekoszów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;

Miasteczko Krajeńskie - w gminie Miasteczko Krajeńskie, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim.