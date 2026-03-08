​W wypadku na drodze krajowej nr 22 w pobliżu Strzelec Krajeńskich (Lubuskie) zginął młody mężczyzna. Jego auto osobowe uderzyło w drzewo. Jak informuje st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich, droga krajowa nr 22 jest zablokowana - obowiązuje objazd.

/ Shutterstock

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 14 na 83. kilometrze DK 22 - to odcinek między Gorzowem Wlkp. a Strzelcami Krajeńskimi.

Na wysokości Brzozy 27-latek kierujący Fordem Fiesta z nieznanej przyczyny zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął na miejscu. Podróżował sam.

Na miejscu pracują policjanci ustalający przyczynę i okoliczności wypadku. DK 22 jest nieprzejezdna, a ruch został skierowany na objazd przez pobliską wieś Brzoza.