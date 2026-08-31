Napad na 12-latkę w Kędzierzynie-Koźlu. Policja poszukuje napastnika

RMF24

Policja poszukuje napastnika, który w sobotę zaatakował 12-latkę w Kędzierzynie-Koźlu. Mężczyzna miał podejść do dziewczynki; miał ze sobą przedmiot przypominający nóż – ustalił dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Napaść miała podłoże seksualne.

12-latka uciekła i wezwała pomoc. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie od ojca dziewczynki.

Ponieważ chodzi o dziecko, może ono być formalnie przesłuchane jedynie przez sąd. Dopiero wówczas policja będzie miała więcej informacji dotyczących tej sprawy.

Policjanci sprawdzali, czy napaść na dziecko może mieć związek z piątkowym zabójstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, na razie nic nie wskazuje na to, aby można było łączyć te sprawy.