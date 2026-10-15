Joanna Senyszyn chce zdobyć mandat. Wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu

RMF24

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Czworo kandydatów, w tym Joanna Senyszyn, wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 20 obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę. Głosowanie trzeba przeprowadzić w związku ze śmiercią senatora Mirosława Różańskiego.

Prezydent Karol Nawrocki zarządził wybory uzupełniające okręgu na niedzielę, 22 listopada 2026 r. Wybrany w nich senator zastąpi zmarłego w sierpniu gen. Mirosława Różańskiego.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Mateusz Marciniak poinformował, że w wyborach uzupełniających zarejestrowano czworo kandydatów.

Kto powalczy o mandat?

W wyborach uzupełniających kandydatką KW Nowa Fala jest była posłanka i nauczycielka akademicka Joanna Senyszyn. Były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki startuje z własnego KWW Po Pierwsze Lubuskie. Kandydatką KWW Koalicji 15 Października jest wdowa po gen. Różańskim, nauczycielka Zdzisława Różańska. O mandat senatora ubiega się również Tomasz Naruszewicz wiceprzewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej zgłoszony przez KWW Tomasza Naruszewicza.

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców nie zebrał odpowiedniej liczby podpisów

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 12 komitetów wyborczych. Miały one czas do środy (14 października) do godz. 16 na zgłoszenie swojego kandydata na senatora OKW w Zielonej Górze. Uczyniło to pięć komitetów. Komisja odmówiła rejestracji kandydata zgłoszonego przez KW Bezpartyjni Samorządowcy.

Powodem odmowy rejestracji pana Sławomira Bładyko był brak wymaganej liczby minimum dwóch tys. podpisów poparcia dla jego kandydatury – powiedział Marciniak.

Gen. Różański do Senatu dostał się w 2023 roku

Senator gen. broni rezerwy Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ.

W 2023 r. gen. Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi (w skład której wchodziły PSL oraz Polska 2050 Szymona Hołowni). Po rozłamie w Polsce 2050, od marca br. należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.