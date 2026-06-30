RMF24

Kara do 20 lat pozbawienia wolności grozi 18- i 20-latkowi, którzy pod koniec maja z maczetami napadli na mężczyznę w parku w Głuchołazach (woj. opolskie). Młodzi mężczyźni zabrali swojej ofierze papierosy i zapalniczkę o wartości około 30 zł.

Do rozboju doszło pod koniec maja, w nocy, na jednej z ulic w rejonie parku. Poszkodowany zgłosił się na policję i relacjonował, że podeszło do niego dwóch zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych w maczety. Napastnicy zażądali wydania gotówki, grożąc użyciem meczet.

Gdy okazało się, że pokrzywdzony nie posiada przy sobie pieniędzy ani innych wartościowych przedmiotów, agresorzy zabrali mu papierosy i zapalniczkę. „Łącznie spowodowali straty na blisko 30 złotych” – informują policjanci z Głuchołaz w opublikowanym dziś komunikacie. Po dokonaniu rozboju sprawcy uciekli w nieznanym kierunku.

Jest tymczasowy areszt

Policjanci zabezpieczyli ślady, a także ustalili rysopisy i wizerunki napastników. Po dwóch dniach udało się zatrzymać podejrzanych. Okazali się nimi młodzi mężczyźni w wieku 18 i 20 lat.

Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych na trzy miesiące. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im kara od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.