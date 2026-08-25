Dramatyczne chwile w Puszczy Boreckiej. Żubr poturbował kobietę w ciąży

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Nieszczęśliwy wypadek w Puszczy Boreckiej na Warmii i Mazurach. Kobieta w ciąży została raniona przez żubra. Ratownicy zabrali ją do szpitala - informuje reporter RMF FM Michał Radkowski.

We wtorek około godz. 15 podczas spaceru po rezerwacie Borki w środku Puszczy Boreckiej 38-letnia Francuzka została uderzona przez przechodzącego tamtędy żubra. Mąż poszkodowanej kobiety wezwał na miejsce policję.

Podczas przechodzenia przez drogę zwierzę uderzyło głową w nogi kobiety, w wyniku czego 38-latka przewróciła się i doznała urazu nogi, prawdopodobnie jej złamania - relacjonuje aspirant sztabowa Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.

Na miejsce ściągnięto śmigłowiec, którym kobietę przetransportowano do szpitala w Giżycku.

Teraz lekarze oceniają jej stan, a policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.