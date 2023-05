Czy jest szansa na darmowy przejazd autostradą A4 z Katowic do Krakowa i z powrotem? To jedno z pytań, które padają w kontekście przedwyborczych obietnic dotyczących kierowców i opłat autostradowych. Zarządca wspomnianego odcinka nie ma jednak dobrych wieści.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował w środę, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zniesieniu opłat za autostrady zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad . Dodał, że ma nadzieję, iż opłaty te zostaną zniesione od 1 lipca.

Minister przekazał również, że kolejny projekt ustawy będzie pozwalał zaprzestać poboru opłat na koncesjonowanych odcinkach autostrad.

Na zniesienie płatności, jeśli chodzi o koncesjonowane odcinki autostrad, dajemy sobie rok - zapowiedział Andrzej Adamczyk. Mamy nadzieję, że będzie to szybciej - dodał.

Jak podaje na swojej stronie GDDKiA, obecnie płatny jest przejazd pięcioma odcinkami autostrad, przy czym trzy z nich są zarządzane przez prywatnych koncesjonariuszy. Wśród nich jest odcinek autostrady A4 Katowice - Kraków.

Jak do zapowiedzi ministra infrastruktury odnosi się zarządca autostrady A4 Katowice - Kraków, spółka Stalexport Autostrada Małopolska SA?

Zamiar zniesienia opłat za przejazd autostradami, w tym za przejazd odcinkami koncesyjnymi, do których należy autostrada A4 między Katowicami a Krakowem, ma na tę chwilę wymiar deklaracji politycznej - powiedział Rafał Czachowski, rzecznik spółki.

W rozmowie z reporterem RMF FM zauważył, że "konkretnej propozycji nikt nie składał".

Podstawą do ewentualnego zaprezentowania stanowiska wobec inicjatywy zniesienia opłat na autostradzie A4 Katowice - Kraków byłby przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury konkretny projekt takiego rozwiązania, który uwzględniałby wszystkie aspekty funkcjonowania tej koncesji, aż do chwili jej wygaśnięcia, czyli do 2027 roku - dodał.

Wygląda na to, że przejazd autostradą A4 z Krakowa do Katowic będzie po staremu, czyli z opłatami.

Przypomnijmy, w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podsumowując konwencję "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział, że opłaty za autostrady zostaną zniesione.