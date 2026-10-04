Alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rosja zaatakowała Ukrainę

RMF24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Po 27 minutach ostrzeżenie zostało odwołane.

W niedzielę, w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o godz. 15:26 rozesłało alert do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmiała treść ostrzeżenia.

Alert odwołano po 27 minutach

Po 27 minutach, o godz. 15:53, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” - przekazano.

RCB zaznacza, że w trakcie wysyłki alertu pojawiła się informacja, że zagrożenie ustało, w związku z czym wysyłka ostrzeżeń została przerwana. Może się zatem zdarzyć tak, że część odbiorców otrzyma zarówno alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.