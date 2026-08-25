Wielka akcja policji na Lubelszczyźnie. W tydzień zatrzymano 112 poszukiwanych

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W minionym tygodniu policjanci z lubelskiego garnizonu przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, której efektem było zatrzymanie aż 112 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Wśród zatrzymanych znalazło się 9 osób ściganych listami gończymi. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 1200 miejsc, a spektakularne zatrzymania miały miejsce m.in. w Rzeszowie i powiecie tomaszowskim.

Jeden z zatrzymanych przez lubelską policję

Jeden z zatrzymanych przez lubelską policję / Policja

112 poszukiwanych osób, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe i nakazy doprowadzenia zatrzymali w minionym tygodniu policjanci z lubelskiego garnizonu.

Podczas akcji funkcjonariusze skontrolowani ponad 1200 miejsc i adresów, w tym ponad 80 lokalizacji, gdzie przebywali obcokrajowcy, jak hostele czy miejsca tymczasowego zamieszkania.

112 zatrzymanych – wśród nich oszuści i uciekinier z więzienia

Dziewięć z zatrzymanych osób było poszukiwanych listami gończymi, a pozostali to m.in. osoby skazane na kary pozbawienia wolności czy poszukiwane do ustalenia miejsca pobytu.

Jednym z najbardziej spektakularnych zatrzymań było ujęcie małżeństwa z Podkarpacia. 43-latka oraz jej 42-letni mąż od lat ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości.

Kobieta, prowadząc działalność gospodarczą, zawierała umowy na sporządzanie wniosków o uzyskanie dotacji unijnych. Za usługę pobierała kilkutysięczne opłaty lub zaliczki, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru wywiązania się ze swoich zobowiązań - informuje Anna Kamola z lubelskiej policji.

Straty szacowane są na kilkaset tysięcy złotych.

Podczas zatrzymania w Rzeszowie kobieta próbowała symulować zawał, jednak – jak relacjonują policjanci – „medycy szybko wykluczyli jej obawy zdrowotne, zezwalając na jej osadzenie”. 43-latka trafiła do zakładu karnego na 11 miesięcy, a wkrótce mogą ją czekać kolejne wyroki.

Jej mąż odpowie za oszustwa, podobne do tych popełnionych przez żonę.

Wśród zatrzymanych znalazł się także 33-letni mieszkaniec gminy Łaszczów, poszukiwany listem gończym za ucieczkę z więzienia w 2023 roku. Mężczyzna, skazany za niepłacenie alimentów, uciekł podczas pracy poza murami półotwartego zakładu karnego w Chełmie.

Po roku ukrywania się został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego.

Fot. Lubelska policja

Policja zapowiada kolejne akcje

Wszystkie działania były koordynowane przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci podkreślają, że akcja „Poszukiwany” po raz kolejny pokazała, iż „osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarne”.

Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację podobnych działań.