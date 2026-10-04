Tragiczny finał czołowego zderzenia osobówki z kombajnem

RMF24

29-latek zginął na miejscu - to tragiczny finał wypadku, do którego doszło w miejscowości Siedliszcze w Lubelskiem. Prowadzący Renault na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku kombajnem, który prowadził 31-latek. Następnie na maszynę rolniczą najechał 30-latek kierujący BMW. Pozostali dwaj kierowcy nie odnieśli obrażeń, byli trzeźwi. Okazało się jednak, że 30-latek ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Tragiczny wypadek w Siedliszczu

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę po południu w Siedliszczu w powiecie chełmskim w województwie lubelskim. Kierujący Renault 29-latek zginął na miejscu po czołowym zderzeniu z kombajnem.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca Renault na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doszło do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka kombajnem marki John Deere, którym kierował 31-latek.

Chwilę później w maszynę rolniczą uderzyło BMW. Samochodem jechał 30-latek, który poruszał się za Renault.

Życia 29-latka nie udało się uratować. Dwaj pozostali kierowcy nie odnieśli obrażeń. Jak przekazała policja, byli trzeźwi. Funkcjonariusze ustalili również, że 30-latek kierujący BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zdj. Policja Lubleska / Policja

Zdj. Policja Lubleska / Policja