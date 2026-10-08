Szaleńcza jazda na S-19. Na drodze BMW i Mercedes

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Policjanci z Kraśnika (woj. lubelskie) zatrzymali na trasie ekspresowej S19 dwóch kierowców, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Obaj zostali ukarani wysokimi mandatami i otrzymali po 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze i przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn poważnych wypadków.

Ekspresowa jazda na S19

Do obu zatrzymań doszło wczoraj na kraśnickim odcinku drogi ekspresowej S19 w woj. lubelskim.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili tam kontrolę prędkości. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego kierowcę Mercedesa, który pędził z prędkością 208 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Drugi pirat drogowy w BMW

Chwilę później policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę, tym razem 39-latka prowadzącego BMW. Mężczyzna jechał z prędkością 196 km/h, również znacznie przekraczając dopuszczalną prędkość. Za swoje wykroczenie otrzymał taki sam mandat – 2500 złotych i 15 punktów karnych.

Fot. Policja w Kraśniku

Policja apeluje o rozwagę

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych.

Apelujemy do kierowców o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – podkreślają funkcjonariusze.

Wysokie mandaty i punkty karne mają skutecznie zniechęcać kierowców do łamania przepisów. Policja zapowiada kolejne kontrole na drogach i apeluje o zdrowy rozsądek za kierownicą.