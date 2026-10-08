Szaleńcza jazda na S-19. Na drodze BMW i Mercedes

Ekspresowa jazda na S19
Do obu zatrzymań doszło wczoraj na kraśnickim odcinku drogi ekspresowej S19 w woj. lubelskim.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili tam kontrolę prędkości. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego kierowcę Mercedesa, który pędził z prędkością 208 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.
Drugi pirat drogowy w BMW
Chwilę później policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę, tym razem 39-latka prowadzącego BMW. Mężczyzna jechał z prędkością 196 km/h, również znacznie przekraczając dopuszczalną prędkość. Za swoje wykroczenie otrzymał taki sam mandat – 2500 złotych i 15 punktów karnych.
Policja apeluje o rozwagę
Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych.
Apelujemy do kierowców o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – podkreślają funkcjonariusze.
Wysokie mandaty i punkty karne mają skutecznie zniechęcać kierowców do łamania przepisów. Policja zapowiada kolejne kontrole na drogach i apeluje o zdrowy rozsądek za kierownicą.