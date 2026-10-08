Rekordowe mandaty i nowe przepisy na drogach od 2027 roku. Co się zmieni?

RMF24

Od 2027 roku polskich kierowców i użytkowników hulajnóg elektrycznych czeka prawdziwa rewolucja w przepisach. Rekordowe kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, surowe mandaty za wykroczenia drogowe oraz nowe regulacje dotyczące użytkowników hulajnóg elektrycznych – to tylko niektóre ze zmian, które mogą poważnie odbić się na domowych budżetach. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni i na co należy się przygotować.

Kara za brak OC niemal 10 tysięcy złotych

Właściciele pojazdów muszą przygotować się na bezprecedensowy wzrost kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z projektem rozporządzenia dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2027 roku ma wynosić 4950 zł brutto, wysokość kary za brak OC zostanie powiązana właśnie z tą kwotą.

Jeśli propozycja rządu zostanie przyjęta, właściciele samochodów osobowych zapłacą:

9900 zł – jeśli przerwa w OC przekroczy 14 dni,

– jeśli przerwa w OC przekroczy 14 dni, 4950 zł – w przypadku przerwy trwającej od 4 do 14 dni,

– w przypadku przerwy trwającej od 4 do 14 dni, 1980 zł – za brak OC przez 1 do 3 dni.

W 2026 roku maksymalna kara wynosiła 9610 zł.

Wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie sprawy, że wykrycie braku OC nie wymaga już interwencji policjanta podczas kontroli drogowej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny korzysta z zaawansowanych algorytmów, które automatycznie analizują dane o zarejestrowanych pojazdach i zawartych polisach. Dzięki temu możliwe jest wykrycie każdej przerwy w ubezpieczeniu, nawet jeśli samochód nie wyjeżdża na drogę.

Rocznie UFG wykrywa od 350 do 400 tysięcy przypadków braku ważnej polisy OC. Wiele osób wpada przez niewiedzę – nie wszyscy wiedzą, że nawet nieużywany pojazd, stojący na prywatnej posesji, musi być ubezpieczony. Wyjątkiem są jedynie pojazdy zabytkowe.

Szczególną ostrożność powinni zachować nabywcy używanych samochodów. Polisa OC nie przedłuża się automatycznie po zmianie właściciela – nowy posiadacz musi sam zadbać o zawarcie nowej umowy. Podobnie jest w przypadku rozłożenia płatności za OC na raty – brak terminowej wpłaty może skutkować przerwą w ubezpieczeniu i nałożeniem wysokiej kary.

W przypadku trudności z uregulowaniem opłaty, UFG umożliwia złożenie wniosku o rozłożenie kary na raty lub jej częściowe umorzenie.

Koniec bezkarności za mandaty z fotoradarów

Zmiany czekają także kierowców łamiących przepisy drogowe. Dotychczas wiele mandatów z fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości przedawniało się, bo wystarczyło nie odpowiedzieć na wezwanie lub wskazać fikcyjnego kierowcę. Nowe przepisy mają to zmienić.

Od 2028 roku, jeśli właściciel pojazdu nie wskaże sprawcy wykroczenia i nie zapłaci mandatu w ciągu 30 dni, będzie musiał uiścić karę administracyjną. Jej wysokość zależeć będzie od rodzaju wykroczenia, np.:

Przekroczenie prędkości do 30 km/h – 1500 zł,

Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – 2400 zł,

Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – 3000 zł,

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – 4500 zł,

Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – 6000 zł,

Przekroczenie prędkości o ponad 71 km/h – 7500 zł,

Przejazd na czerwonym świetle – 3000 zł,

Niezastosowanie się do sygnalizacji na przejeździe kolejowym – 6000 zł.

Wyjątki od tej zasady będą tylko trzy: udowodnienie sprzedaży pojazdu przed wykroczeniem, zgłoszenie kradzieży auta lub działanie w stanie wyższej konieczności (np. ratowanie życia).

Nowością będzie także utworzenie Centralnego Rejestru Naruszeń, obejmującego wszystkie pojazdy, także te zarejestrowane poza Polską i Unią Europejską. Dzięki temu funkcjonariusze będą mogli egzekwować mandaty od zagranicznych kierowców – w razie odmowy zapłaty pojazd może zostać odholowany, a kierowcy odmówiony wjazd lub wyjazd z Polski.

Nowe zasady dla hulajnóg elektrycznych

Zmiany nie ominą także użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Od 1 kwietnia 2027 roku nowe modele będą musiały posiadać fizyczne zabezpieczenia uniemożliwiające przekroczenie prędkości 20 km/h. Zakazane będzie także jakiekolwiek ingerowanie w układy elektryczne czy zdalna zmiana parametrów pojazdu.

Co istotne, projekt nie przewiduje ograniczenia mocy silnika, co może pozostawić furtkę dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy będą próbowali obejść zabezpieczenia.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje także podnieść minimalną grzywnę za jazdę hulajnogą, rowerem elektrycznym lub UTO po chodniku z prędkością wyraźnie wyższą od tempa pieszych. Po zmianach mandat nie będzie mógł być niższy niż 100 zł. Taka sama kara grozić będzie za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku i przejściu.

Od 1 stycznia 2027 roku również parkowanie hulajnóg współdzielonych będzie możliwe wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Za nieprawidłowe pozostawienie pojazdu przewidziano opłatę 200 zł, a za każdą dobę przechowywania – 50 zł. Nowe przepisy mają uderzyć przede wszystkim w operatorów mikromobilności, jednak w praktyce koszty mogą być przerzucane na użytkowników.

Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2025 roku doszło do 1158 takich zdarzeń, w których zginęło 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące dzieci i młodzieży – użytkownicy w wieku 7–14 lat spowodowali 243 wypadki, a grupa 15–17 lat kolejne 149.

Od marca 2026 roku minimalny wiek osoby uprawnionej do samodzielnej jazdy hulajnogą elektryczną to 13 lat, a osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać kartę rowerową. Dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku – za jego brak grozi mandat 100 zł.