Poszukiwania ofiar z 1944 roku. Ukraińcy rozpoczęli prace w Łaskowie

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Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął w Łaskowie na Lubelszczyźnie poszukiwania szczątków Ukraińców, którzy zginęli tam w marcu 1944 roku. Badania archeologiczne na terenie miejscowego cmentarza prawosławnego mają potwierdzić lub wykluczyć, czy znajdują się tam ofiary wydarzeń z czasu II wojny światowej.

„Celem badań poszukiwawczych jest odnalezienie miejsc pochówku cywilnych mieszkańców Łaskowa, którzy zginęli w wyniku ataku oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w marcu 1944 roku” - ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UINP) w komunikacie na Facebooku.

Zaznaczono, że badania prowadzone są w ramach realizacji uzgodnień wypracowanych przez ukraińsko-polską grupę roboczą ds. godnych pochówków.

„Według różnych danych historycznych, podczas masowego mordu na Ukraińcach w Łaskowie 10 marca 1944 roku zginęło ponad 300 osób” - podaje UINP. „W ramach badań historyków i ekspertów z Ukrainy i Polski ustalono dane 327 mieszkańców Łaskowa, którzy zginęli w 1944 roku. Niektórzy historycy podają jednak większą liczbę ofiar - około 350 osób. Ostateczna liczba może zostać uściślona w wyniku dalszych badań historycznych i poszukiwawczych” - podkreśla.

W badaniach bierze udział strona Polska

Dariusz Kopciowski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków, potwierdził we wtorek PAP, że dwa-trzy tygodnie temu wydał zgodę na rozpoczęcie badań archeologicznych na terenie cmentarza prawosławnego w miejscowości Łasków w powiecie hrubieszowskim.

Nie ma pewności, czy szczątki Ukraińców są tam pochowane, więc strona ukraińska chciała zrobić badania, żeby to potwierdzić lub wykluczyć - dodał.

Z jego zapowiedzi wynika, że w badaniach mają uczestniczyć również pracownicy polskiego IPN oraz pracownicy zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.