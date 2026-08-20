IPN wróci do Huty Pieniackiej. Ukraina wydała zgodę na ekshumacje

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Władze Ukrainy zgodziły się na przeprowadzenie ekshumacji na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka. Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że podczas czerwcowych prac poszukiwawczych wskazano 25 miejsc, w których mogą znajdować się szczątki zamordowanych polskich mieszkańców miejscowości.

Władze Ukrainy zgodziły się na przeprowadzenie ekshumacji na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka (zdjęcie z 9 czerwca 2026 r.); fot. Vladyslav Musiienko

Władze Ukrainy zgodziły się na przeprowadzenie ekshumacji na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka (zdjęcie z 9 czerwca 2026 r.); fot. Vladyslav Musiienko / PAP

Instytut Pamięci Narodowej przekazał w czwartek w mediach społecznościowych, że został poinformowany 18 sierpnia o zgodzie wydanej przez stronę ukraińską 7 sierpnia. To druga zgoda na ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej, którą otrzymał IPN.

Szczątki w 25 lokalizacjach

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzili w Hucie Pieniackiej prace poszukiwawcze od 9 do 18 czerwca.

„Podczas prac poszukiwawczych przeprowadzonych przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w dniach 9–18 czerwca zlokalizowano szczątki ofiar w 25 lokalizacjach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych (w tym mogiłę obejmującą obszar 72 metrów kwadratowych)” - czytamy w opublikowanej informacji.

IPN nie podał jeszcze daty rozpoczęcia ekshumacji. „O terminie rozpoczęcia prac poinformujemy w stosownym komunikacie” - napisano.

Zbrodnia z lutego 1944 roku

28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej doszło do zbrodni na polskich mieszkańcach wsi. Jak przypomniał IPN, dokonali jej Ukraińcy z 4 Galicyjskiego Pułku Policji SS, związanego z 14 Dywizją Grenadierów SS „Galizien”, a także członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii i lokalnych ukraińskich bojówek.

Od wiosny 2017 roku poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar wojen oraz konfliktów w Ukrainie były zablokowane. Zakaz, wprowadzony przez ukraiński IPN, nastąpił po demontażu pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu.

Decyzję o zniesieniu moratorium ogłoszono pod koniec listopada 2024 roku podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy - Radosława Sikorskiego oraz Andrija Sybihy.

Wiosną ubiegłego roku polska strona przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim. Odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób, które pochowano 6 września. W czerwcu zakończyły się kolejne poszukiwania w tej miejscowości, jednak nie udało się odnaleźć drugiej zbiorowej mogiły.

Z kolei podczas lipcowych prac w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach na Wołyniu wydobyto szczątki 49 ofiar rzezi wołyńskiej.