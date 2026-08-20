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IPN wróci do Huty Pieniackiej. Ukraina wydała zgodę na ekshumacje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (09:10)

Władze Ukrainy zgodziły się na przeprowadzenie ekshumacji na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka. Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że podczas czerwcowych prac poszukiwawczych wskazano 25 miejsc, w których mogą znajdować się szczątki zamordowanych polskich mieszkańców miejscowości.

IPN wróci do Huty Pieniackiej. Ukraina wydała zgodę na ekshumacje
Władze Ukrainy zgodziły się na przeprowadzenie ekshumacji na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka (zdjęcie z 9 czerwca 2026 r.); fot. Vladyslav Musiienko /PAP
  • Ukraina zgodziła się na ekshumacje ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej z 1944 roku.
  • IPN wskazał 25 miejsc, w których znajdują się szczątki zamordowanych mieszkańców wsi.
  • Termin rozpoczęcia prac nie został jeszcze podany.
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Instytut Pamięci Narodowej przekazał w czwartek w mediach społecznościowych, że został poinformowany 18 sierpnia o zgodzie wydanej przez stronę ukraińską 7 sierpnia. To druga zgoda na ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej, którą otrzymał IPN.

Szczątki w 25 lokalizacjach

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzili w Hucie Pieniackiej prace poszukiwawcze od 9 do 18 czerwca.

„Podczas prac poszukiwawczych przeprowadzonych przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w dniach 9–18 czerwca zlokalizowano szczątki ofiar w 25 lokalizacjach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych (w tym mogiłę obejmującą obszar 72 metrów kwadratowych)” - czytamy w opublikowanej informacji.

IPN nie podał jeszcze daty rozpoczęcia ekshumacji. „O terminie rozpoczęcia prac poinformujemy w stosownym komunikacie” - napisano.

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Zbrodnia z lutego 1944 roku

28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej doszło do zbrodni na polskich mieszkańcach wsi. Jak przypomniał IPN, dokonali jej Ukraińcy z 4 Galicyjskiego Pułku Policji SS, związanego z 14 Dywizją Grenadierów SS „Galizien”, a także członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii i lokalnych ukraińskich bojówek.

Od wiosny 2017 roku poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar wojen oraz konfliktów w Ukrainie były zablokowane. Zakaz, wprowadzony przez ukraiński IPN, nastąpił po demontażu pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu.

Decyzję o zniesieniu moratorium ogłoszono pod koniec listopada 2024 roku podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy - Radosława Sikorskiego oraz Andrija Sybihy.

Wiosną ubiegłego roku polska strona przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim. Odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób, które pochowano 6 września. W czerwcu zakończyły się kolejne poszukiwania w tej miejscowości, jednak nie udało się odnaleźć drugiej zbiorowej mogiły.

Z kolei podczas lipcowych prac w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach na Wołyniu wydobyto szczątki 49 ofiar rzezi wołyńskiej.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina zbrodnia wołyńska ekshumacje
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