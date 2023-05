Na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka zakończono budowę pierwszego segmentu kolumbarium. W sektorze S10 powstało 288 nisz urnowych. W planach jest kolejna rozbudowa tego obiektu a także nowych alejek.

/ Lublin.eu /

Pochówki urnowe stają się coraz bardziej powszechne, a takiej budowli nie mieliśmy do tej pory w naszych zasobach komunalnych. Kolumbarium jest już po odbiorach i składamy zawiadomienie do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Kolejnym krokiem będzie udostępnianie nisz i podpisywanie umów z osobami zainteresowanymi wykupem. Jednocześnie przygotowujemy się do budowy kolejnych segmentów – mówi Janusz Semeniuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Budowę kolumbarium na cmentarzu na Majdanku podzielono na kilka etapów. W pierwszej kolejności powstał segment A liczący 288 nisz urnowych. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg na projekt i wykonanie segmentu B i C. Łącznie do 2025 roku powinno powstać 1512 nisz na pochówki urnowe.

Prace na cmentarzu na Majdanku prowadzone są od kilku lat. W sektorach S7-S14 wykonano asfaltowe alejki, oświetlenie, sieć wodociągową, punkty poboru wody i zagospodarowano zieleń.

W przygotowaniu jest także remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej wraz z inwentaryzacją drzewostanu.