Nie samym Krakowem człowiek żyje. Oto nowy burmistrz Kamionki

RMF24

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Ponad 1,1 tys. mieszkańców lubelskiej Kamionki oddało głos na Janusza Podleśnego w przedterminowych wyborach burmistrza. Emerytowany policjant i radny powiatu lubartowskiego zdobył nieznaczną większość, co oznacza, że nie będzie potrzebna druga tura głosowania.

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, Janusz Podleśny otrzymał 1138 głosów, czyli 50,13 proc. wszystkich ważnie oddanych głosów. Startował z własnego komitetu wyborczego.

61-letni emerytowany policjant, będący radnym powiatu lubartowskiego, w wyborach rywalizował z trojgiem kandydatów. Wszyscy startowali z lokalnych komitetów wyborczych, nie należą do żadnej partii.

Ewa Grymuza, wieloletnia radna i przewodnicząca Rady Miejskiej, zdobyła 450 głosów (19,82 proc.). Grzegorz Piotr Niećko - doktor nauk społecznych, politolog i urzędnik - uzyskał 386 głosów (17 proc.). Na Lidię Stępień, podinspektor w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, zagłosowało 296 osób (13,04 proc.).

Do udziału w głosowaniu uprawnionych było 5298 osób. Oddano łącznie 2270 ważnych głosów, a frekwencja wyniosła 43,36 proc.

Poprzedni burmistrz stracił mandat po wyroku

Przedterminowe wybory w Kamionce zarządzono po utracie mandatu przez poprzedniego burmistrza Karola Ł., prawomocnie skazanego w sprawie korupcyjnej.

Według ustaleń sądu, gdy był jeszcze wójtem gminy Kamionka, zażądał od skarbnika i sekretarza gminy przekazania części przyznanych im nagród rocznych za 2015 rok. Sąd Rejonowy w Lubartowie uznał, że przyjął korzyść majątkową w wysokości 700 zł i usiłował uzyskać kolejne pieniądze.

W październiku 2025 roku Karol Ł. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz 1500 zł grzywny. W czerwcu br. Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał ten wyrok w mocy.

Kamionka leży w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim. Gmina zajmuje około 111 kilometrów kwadratowych i liczy blisko 6,5 tys. mieszkańców. Od stycznia 2021 r. jest miastem.