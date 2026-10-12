Nie samym Krakowem człowiek żyje. Oto nowy burmistrz Kamionki

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, Janusz Podleśny otrzymał 1138 głosów, czyli 50,13 proc. wszystkich ważnie oddanych głosów. Startował z własnego komitetu wyborczego.
61-letni emerytowany policjant, będący radnym powiatu lubartowskiego, w wyborach rywalizował z trojgiem kandydatów. Wszyscy startowali z lokalnych komitetów wyborczych, nie należą do żadnej partii.
Ewa Grymuza, wieloletnia radna i przewodnicząca Rady Miejskiej, zdobyła 450 głosów (19,82 proc.). Grzegorz Piotr Niećko - doktor nauk społecznych, politolog i urzędnik - uzyskał 386 głosów (17 proc.). Na Lidię Stępień, podinspektor w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, zagłosowało 296 osób (13,04 proc.).
Do udziału w głosowaniu uprawnionych było 5298 osób. Oddano łącznie 2270 ważnych głosów, a frekwencja wyniosła 43,36 proc.
Poprzedni burmistrz stracił mandat po wyroku
Przedterminowe wybory w Kamionce zarządzono po utracie mandatu przez poprzedniego burmistrza Karola Ł., prawomocnie skazanego w sprawie korupcyjnej.
Według ustaleń sądu, gdy był jeszcze wójtem gminy Kamionka, zażądał od skarbnika i sekretarza gminy przekazania części przyznanych im nagród rocznych za 2015 rok. Sąd Rejonowy w Lubartowie uznał, że przyjął korzyść majątkową w wysokości 700 zł i usiłował uzyskać kolejne pieniądze.
W październiku 2025 roku Karol Ł. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz 1500 zł grzywny. W czerwcu br. Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał ten wyrok w mocy.
Kamionka leży w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim. Gmina zajmuje około 111 kilometrów kwadratowych i liczy blisko 6,5 tys. mieszkańców. Od stycznia 2021 r. jest miastem.