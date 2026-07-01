Wtorek, 1 lipca 2026 roku, na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Lublina. Tuż po godzinie 3:45 na ulicy Lipowej, jednej z najważniejszych i najbardziej ruchliwych ulic miasta, doszło do tragicznego w skutkach wypadku.
Dramat na Lipowej
Według wstępnych ustaleń policji, kierowca czarnego BMW, w którym podróżowały cztery młode osoby, nie dostosował prędkości do panujących warunków. Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Toyotą. Siła uderzenia była ogromna – BMW dachowało, a 17-letnia pasażerka wypadła z auta. Jej życia nie udało się uratować, mimo natychmiastowej reakcji służb medycznych.
Na miejscu tragedii jedna rzecz rzucała się w oczy wszystkim obecnym – opony BMW były całkowicie „łyse”.
Ten samochód miał całkiem łyse opony. Jak można tak jeździć? – komentowali w rozmowie z „Faktem” świadkowie, patrząc na wrak pojazdu leżącego na dachu.
To właśnie fatalny stan techniczny ogumienia, w połączeniu z nadmierną prędkością i trudnymi warunkami na drodze, mógł doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji – do tragedii.
Policja bada okoliczności tragedii
Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, prokurator oraz biegli z zakresu ruchu drogowego. Ustalają oni, kto prowadził BMW. Wszyscy młodzi ludzie z auta trafili do szpitali, gdzie pobrano im krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających.
W sumie do szpitali trafiło siedem osób – zarówno pasażerowie BMW, jak i uczestnicy wypadku z Toyoty. Ulica Lipowa przez kilka godzin była całkowicie zablokowana, a komunikacja miejska została skierowana na objazdy.