RMF24

We wtorek ok. godz. 3:45 na jednej z głównych arterii Lublina doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia BMW z Toyotą zginęła 17-letnia pasażerka, a siedem osób trafiło do szpitala. Jak wskazują świadkowie, do których dotarł „Fakt”, stan techniczny pojazdu, a zwłaszcza zużyte opony, mógł odegrać kluczową rolę w tragedii.

Wtorek, 1 lipca 2026 roku, na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Lublina. Tuż po godzinie 3:45 na ulicy Lipowej, jednej z najważniejszych i najbardziej ruchliwych ulic miasta, doszło do tragicznego w skutkach wypadku.

Dramat na Lipowej

Według wstępnych ustaleń policji, kierowca czarnego BMW, w którym podróżowały cztery młode osoby, nie dostosował prędkości do panujących warunków. Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Toyotą. Siła uderzenia była ogromna – BMW dachowało, a 17-letnia pasażerka wypadła z auta. Jej życia nie udało się uratować, mimo natychmiastowej reakcji służb medycznych.

Na miejscu tragedii jedna rzecz rzucała się w oczy wszystkim obecnym – opony BMW były całkowicie „łyse”.

Ten samochód miał całkiem łyse opony. Jak można tak jeździć? – komentowali w rozmowie z „Faktem” świadkowie, patrząc na wrak pojazdu leżącego na dachu.

To właśnie fatalny stan techniczny ogumienia, w połączeniu z nadmierną prędkością i trudnymi warunkami na drodze, mógł doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji – do tragedii.

Policja bada okoliczności tragedii

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, prokurator oraz biegli z zakresu ruchu drogowego. Ustalają oni, kto prowadził BMW. Wszyscy młodzi ludzie z auta trafili do szpitali, gdzie pobrano im krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających.

W sumie do szpitali trafiło siedem osób – zarówno pasażerowie BMW, jak i uczestnicy wypadku z Toyoty. Ulica Lipowa przez kilka godzin była całkowicie zablokowana, a komunikacja miejska została skierowana na objazdy.