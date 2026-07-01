RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

17-latka nie żyje, siedem osób w szpitalu. Nowe informacje ws. tragicznego wypadku w Lublinie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (09:27)

We wtorek ok. godz. 3:45 na jednej z głównych arterii Lublina doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia BMW z Toyotą zginęła 17-letnia pasażerka, a siedem osób trafiło do szpitala. Jak wskazują świadkowie, do których dotarł „Fakt”, stan techniczny pojazdu, a zwłaszcza zużyte opony, mógł odegrać kluczową rolę w tragedii.

17-latka nie żyje, siedem osób w szpitalu. Nowe informacje ws. tragicznego wypadku w Lublinie
/Policja
  • We wtorek nad ranem na ulicy Lipowej w Lublinie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW.
  • Świadkowie zwracają uwagę na fatalny stan techniczny BMW, zwłaszcza zużyte, "łyse" opony, które mogły przyczynić się do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku.
  • Policja prowadzi śledztwo, badając m.in. kto prowadził BMW oraz czy kierowcy byli pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Wtorek, 1 lipca 2026 roku, na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Lublina. Tuż po godzinie 3:45 na ulicy Lipowej, jednej z najważniejszych i najbardziej ruchliwych ulic miasta, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 

Dramat na Lipowej

Według wstępnych ustaleń policji, kierowca czarnego BMW, w którym podróżowały cztery młode osoby, nie dostosował prędkości do panujących warunków. Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Toyotą. Siła uderzenia była ogromna – BMW dachowało, a 17-letnia pasażerka wypadła z auta. Jej życia nie udało się uratować, mimo natychmiastowej reakcji służb medycznych.

 

Na miejscu tragedii jedna rzecz rzucała się w oczy wszystkim obecnym – opony BMW były całkowicie „łyse”.

Ten samochód miał całkiem łyse opony. Jak można tak jeździć? – komentowali w rozmowie z „Faktem” świadkowie, patrząc na wrak pojazdu leżącego na dachu. 

To właśnie fatalny stan techniczny ogumienia, w połączeniu z nadmierną prędkością i trudnymi warunkami na drodze, mógł doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji – do tragedii.

Policja bada okoliczności tragedii

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, prokurator oraz biegli z zakresu ruchu drogowego. Ustalają oni, kto prowadził BMW. Wszyscy młodzi ludzie z auta trafili do szpitali, gdzie pobrano im krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. 

W sumie do szpitali trafiło siedem osób – zarówno pasażerowie BMW, jak i uczestnicy wypadku z Toyoty. Ulica Lipowa przez kilka godzin była całkowicie zablokowana, a komunikacja miejska została skierowana na objazdy.

Źródło: RMF24
Tagi: policja wypadki drogowe

Najważniejsze Fakty