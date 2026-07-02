RMF24

19-letni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy - takie są ustalenia prokuratury. Dzisiaj w szpitalu mężczyzna usłyszał zarzuty. Podejrzanemu grozi od 5 do 20 lat więzienia.

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 3:45 na jednej z głównych ulic Lublina.

Za kierownicą BMW siedział 19-letni Patryk M., który nie miał prawa jazdy i był pod wpływem alkoholu. W wyniku zderzenia z Toyotą zginęła 17-letnia pasażerka pojazdu, a siedem innych osób zostało rannych.

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, Patryk M. został dzisiaj przesłuchany w szpitalu, gdzie przedstawiono mu zarzuty.

Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak.

Prokuratura żąda aresztu

Śledczy złożyli już wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Prokuratura argumentuje, że istnieje obawa, iż podejrzany mógłby nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań.

Dodatkowo, jak ustalono, Patryk M. był już wcześniej notowany za kradzież z włamaniem, gdy był nieletni.

Niewyjaśnione pochodzenie samochodu

Okazało się, że BMW, którym kierował sprawca, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie.

Prokuratura prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie, w jaki sposób pojazd znalazł się w Lublinie i trafił w ręce 19-latka.