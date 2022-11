​Koniec złudzeń o szybkim zakończeniu budowy mostu na Bystrzycy w Lublinie. Ulicą Żeglarską kierowcy nie pojadą przez kolejne pięć miesięcy. Ratusz wyraził zgodę na przesunięcie terminu oddania inwestycji.

Budowa mostu w ciągu ulicy Żeglarskiej / fot. Urząd Miasta Lublina /

Pierwotnie planowano, że most będzie gotowy nie później niż 29 listopada, ale zakres prac jest bardzo duży. Stary most przestał istnieć, w jego miejsce powstaje praktycznie nowa przeprawa. Od początku termin realizacji inwestycji wydawał się być nierealny. Wykonawca wystąpił o jego przedłużenie.

Zmiana wynika m.in. z trudności w pozyskaniu surowców i materiałów, niezbędnych do wykonania mostu, co jest efektem trwających działań wojennych w Ukrainie. "Chodzi przede wszystkim o znaczące opóźnienia w dostawach materiału wsadowego do produkcji stali konstrukcyjnej, będącej podstawowym elementem budowanego obiektu" - tłumaczy lubelski ratusz.

Montaż konstrukcji stalowej ma istotny wpływ na realizację robót drogowych na moście i w jego pobliżu m. in. na prace związane z nawierzchniami asfaltowymi. Ich realizacja nie będzie technologicznie możliwa w zimie ze względu na pogodę.

To wszystko sprawia, że harmonogram robót musi być zmieniony. Wykonawca planuje zakończenie inwestycji pod koniec kwietnia 2023 roku.