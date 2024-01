Trzydziestu przewoźników, wykonujących m.in. kursy do Chełma, Biłgoraja, Marsylii i Kijowa korzysta od piątku z nowego dworca autobusowego w Lublinie.

Dworzec Metropolitarny w Lublinie już otwarty / Wojciech Jargiło / PAP

Wiceminister Szyszko podczas piątkowej inauguracji nowego dworca stwierdził, że to ważna inwestycja dla Lublina i województwa lubelskiego a nowy obiekt jest wygodny, nowoczesny, ekologiczny i "na miarę 2050 roku".

Lublin to duże, bardzo prężnie rozwijające się miasto, ale jest prawdą, że przesiadki między różnymi środkami transportu w Lublinie były w ostatnich latach utrudnione - mówił. Przypomniał, że ze względu na odległość między dworcem PKS i PKP przesiadki trwały od 30 do 40 minut, co - jego zdaniem - nie było praktyczne i ograniczało mobilność. Lepsze połączenia, większa mobilność między Lublinem a mieszkańcami województwa lubelskiego oznacza lepszy dostęp do szkół, uczelni, lepszej pracy - stwierdził.

Budowa nowego dworca kosztowała prawie 340 mln zł. Ponad 195 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy europejskich.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi Anna Brzyska i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podczas otwarcia Dworca Metropolitarnego

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk mówił, że nowy dworzec spełnia "wyśrubowane standardy" związane ze zrównoważonym rozwojem. Jako przykłady wskazał m.in. zastosowanie fotowoltaiki, pomp ciepła i rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.

Chcieliśmy tym dworcem budować nowy standard takich obiektów, które mają zaspokajać potrzeby mieszkańców, w tym pasażerów i turystów spoza naszego regionu. Takiego dworca chyba w Polsce nie ma - mówił.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wyraził nadzieję, że dworzec stanie się symbolem regionu i Lublina.

Nowym dworcem zarządza miejska jednostka Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Od dziś z nowego dworca realizowanych będzie ok. 170 kursów w ponad 30 kierunkach. Pierwszy kurs o g. 1.05 zrealizował największy przewoźnik Flixbus do Charkowa.

Kolejna grupa przewoźników, którzy złożyli wniosek o korzystanie z dworca i ZTM wydał im zgodę wyruszy po zakończeniu formalności. Po tym etapie będziemy mieli łącznie blisko 70 kierunków. Cały proces będzie trwał - kilka miesięcy nawet do pół roku. - przekazała RMF24.pl Monika Białach z ZTM.

Od 12 do 26 stycznia dojazd z dotychczasowego dworca do nowego obiektu pasażerom ułatwi wprowadzona przez lubelski ZTM bezpłatna linia DL.

W sobotę i niedzielę w g. 12.00-18.00 na dworcu odbędą się Dni Otwarte z warsztatami dla dorosłych i dzieci, konkursami, zabawami z nagrodami oraz grą miejską. Wystąpią Poławiacze Pereł, którzy poprowadzą Radiowęzeł Dworcowy oraz Podróżnicze Zawody Sportowe. Będzie można przenieść się w czasie, przebierając się w stroje z przyszłości i wykonując pamiątkowe zdjęcie.