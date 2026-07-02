W nocy z niedzieli na poniedziałek w okolicy Białej Podlaskiej doszło do pożaru na jednej z posesji. Spłonęły budynki gospodarcze w tym stodoła i garaż oraz znajdujące się w środku samochody, ciągnik rolniczy i sprzęt.
Wartość strat została wyceniona na kwotę około 850 tys. zł.
Już wstępne ustalenia policji wskazywały, że do pożaru doszło w wyniku podpalenia.
Policjanci z komisariatu w Wisznicach potwierdzili, że udział w zdarzeniu może mieć 48-letni mężczyzna. Został on zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Parczewie, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie też za groźby karalne wobec swojej żony.
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim na wniosek policji i prokuratury nakazał tymczasowy areszt 48-latka.
Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.