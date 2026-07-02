RMF24

Spłonęła stodoła i garaż, a także znajdujące się w środku samochody, ciągnik rolniczy i sprzęt. Do pożaru doszło w powiecie bialskim (Lubelskie), a policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie 48-latka. Straty wyceniono na około 850 tys. zł.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w okolicy Białej Podlaskiej doszło do pożaru na jednej z posesji. Spłonęły budynki gospodarcze w tym stodoła i garaż oraz znajdujące się w środku samochody, ciągnik rolniczy i sprzęt.

Wartość strat została wyceniona na kwotę około 850 tys. zł.

Już wstępne ustalenia policji wskazywały, że do pożaru doszło w wyniku podpalenia.

Policjanci z komisariatu w Wisznicach potwierdzili, że udział w zdarzeniu może mieć 48-letni mężczyzna. Został on zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Parczewie, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie też za groźby karalne wobec swojej żony.

Zatrzymano 48-latka, fot. policja Biała Podlaska

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim na wniosek policji i prokuratury nakazał tymczasowy areszt 48-latka.

Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.