RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Wyglądało dramatycznie”. Groźne zderzenie ciężarówek na A1

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (18:47)

„Oto, do czego może doprowadzić zatrzymanie na jezdni i brak koncentracji za kierownicą” – pisze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazując nagranie z autostrady A1. Tam wczoraj doszło do groźnego zderzenia ciężarówek. Na szczęście nikt nie został ranny.

„Wyglądało dramatycznie”. Groźne zderzenie ciężarówek na A1
Kadry z filmu GDDKiA /materiały udostępnione

Na poboczu jezdni w kierunku Gdańska na wysokości miejscowości Kargał Las (woj. łódzkie) stanęła ciężarówka przewożąca samochody. Film Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z godziny 12:00 pokazuje, jak pojazd mijają kolejne ciężarówki. Do pewnego momentu. Jeden z kierowców, 36-latek, nie zauważył przeszkody i uderzył w tym znajdującego się na poboczu Mercedesa. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Siła uderzenia była tak duża, że jeden z samochodów osobowych przewożonych przez ciężarówkę poleciał w powietrzę.  

„Wyglądało dramatycznie. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń” – zaznaczyła GDDKiA. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Utrudnienia na trasie po kolizji trwały do godziny 19:00. 


Źródło: RMF24
Tagi: kolizja
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: