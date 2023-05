W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi za 12,5 mln zł wyremontowano Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Dla pacjentów przygotowano 61 specjalistycznych łóżek, nowoczesną aparaturę diagnostyczną, kardiomonitory oraz sprzęt rehabilitacyjny. Wszystkie sale chorych mają własne łazienki.

Oddział geriatryczny / Szpital im. Biegańskiego w Łodzi /

Pacjent w wieku podeszłym charakteryzuje się tym, że ma wielochorobowość. To wymaga zawsze szczególnego podejścia, żeby ocenić jego całościowy stan zdrowia. Nowy oddział w szpitalu im. Biegańskiego spełnia wszelkie standardy europejskie i światowe i jest oddziałem, który powinien być naśladowany pod kątem infrastruktury i wyposażenia przez inne szpitale - podkreślił łódzki konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dr n. med. Robert Błaszczak.

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii kosztowała 12,5 mln zł, z czego 1,4 mln zł pochodziło z budżetu województwa łódzkiego. Dla pacjentów przygotowano 61 specjalistycznych łóżek, w tym pięć wzmożonego nadzoru pielęgniarskiego oraz cztery łóżka dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i wymagają ciągłej opieki personelu medycznego. Wszystkie sale chorych mają własne łazienki.

Oddział został wyposażony m.in. w sprzęt do fizykoterapii i rehabilitacji, który pozwoli pacjentom wrócić jak najszybciej do pełnej sprawności. Warunki, które będziemy mogli zapewnić są na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że będzie to już standard w naszym szpitalu. Cały czas się rozbudowujemy; kardiologia i izba przyjęć są w trakcie remontu, niebawem pokażemy te miejsca po modernizacji - dodał dyrektor szpitala im. Biegańskiego Krzysztof Zarychta.