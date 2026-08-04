Usługi rekrutacyjne w Polsce 2026 - jak wybrać agencję rekrutacyjną dla firmy B2B

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Większość firm B2B wybiera agencję rekrutacyjną po dwóch rzeczach: cenie i wielkości bazy CV. Potem przychodzi kandydat, który świetnie wypada na rozmowie, dostaje ofertę i po trzech miesiącach okazuje się, że nie dowozi wyniku. Problem nie leży w kandydacie. Leży w tym, że nikt nie sprawdził jego kompetencji, zanim trafił na rozmowę z zarządem. Ten materiał pokazuje, na co patrzeć, wybierając agencję rekrutacyjną dla firmy B2B w 2026 roku - od modelu rozliczeń, przez sposób weryfikacji kandydatów, po warunki gwarancji. Bez marketingowych haseł. Konkretne kryteria, które odróżniają agencję dowożącą wynik od takiej, która odsyła CV z bazy.

Dlaczego CV i rozmowa to za mało w rekrutacji B2B

Najczęstszy błąd w rekrutacji B2B: ocena kandydata na podstawie wrażenia z rozmowy. Człowiek dobrze się prezentuje, pewnie odpowiada, ma ładne CV - i to wystarcza, żeby dostał ofertę. Trzy miesiące później wynik nie przychodzi, a koszt nietrafionej rekrutacji liczy się nie tylko w wynagrodzeniu, ale w utraconych szansach sprzedażowych i czasie zespołu.

Firmy B2B, zwłaszcza te bez rozbudowanego działu HR, są tu w najtrudniejszej sytuacji. Rekrutację prowadzi prezes albo dyrektor sprzedaży między jednym a drugim spotkaniem z klientem. Nie ma czasu na zbudowanie procesu, nie ma narzędzi do weryfikacji kompetencji, nie ma porównania kilkunastu kandydatów. Decyzja zapada na podstawie tego, kto lepiej wypadł na godzinnej rozmowie.

To dlatego kompetencje trzeba sprawdzać, zanim kandydat trafi na rozmowę z zarządem - a nie po zatrudnieniu, na koszt firmy. Dobra agencja rekrutacyjna robi dokładnie to: weryfikuje umiejętności na realnych zadaniach, nie na deklaracjach z CV. I to jest pierwszy sygnał, po którym poznasz, z kim warto podjąć współpracę.

Jak wybrać agencję rekrutacyjną - 7 kryteriów

Dobrą agencję rekrutacyjną dla firmy B2B poznasz po siedmiu rzeczach. Nie po sloganie na stronie, tylko po tym, jak odpowiada na konkretne pytania o proces. Oto, na co patrzeć:

Model rozliczeń - czy znasz cenę przed startem, czy zależy od pensji kandydata? To wpływa na budżet i na to, w czyim interesie agencja negocjuje wynagrodzenie. Briefing stanowiska - czy ktoś z agencji rozmawia z Tobą o realnych priorytetach roli, czy bierze ogłoszenie i puszcza je dalej? Weryfikacja kompetencji - czy umiejętności sprawdza ekspert znający branżę, czy tylko rekruter czytający CV? Preselekcja - ilu kandydatów zobaczysz i czy agencja potrafi uzasadnić, dlaczego jednego odrzuciła, a innego przedstawiła. Źródła kandydatów - czy agencja dociera tylko do aktywnie szukających, czy też do osób, które dobrze sobie radzą i nie przeglądają ofert? Gwarancja - co się dzieje, jeśli kandydat odejdzie w pierwszych miesiącach i kto ponosi koszt ponownej rekrutacji? Wdrożenie - czy agencja kończy pracę na podpisaniu umowy, czy wspiera firmę w pierwszych tygodniach nowego pracownika?

Każde z tych kryteriów rozwinięte jest niżej. Trzy najważniejsze - model rozliczeń, weryfikacja kompetencji i źródła kandydatów - dostają osobne sekcje, bo to one najczęściej decydują o tym, czy rekrutacja się uda.

Success fee czy stała wycena - który model rozliczeń wybrać?

Pierwsze pytanie do agencji: czy znam cenę, zanim zacznie pracę. To pytanie dzieli rynek na dwa modele, a każdy z nich inaczej ustawia interesy Twoje i agencji.

W modelu success fee agencja pobiera wynagrodzenie dopiero po zatrudnieniu kandydata, a jego wysokość zależy od pensji, którą ten kandydat wynegocjuje. Brzmi bezpiecznie - płacisz za efekt. Problem pojawia się w trzech miejscach.

Po pierwsze, konflikt interesów. Im wyższą pensję dostanie kandydat, tym wyższa prowizja agencji. A to często agencja jako pierwsza rozmawia z kandydatem o oczekiwaniach finansowych i pośredniczy w negocjacjach. Trudno o pełną bezstronność, gdy własne wynagrodzenie rośnie razem z pensją, którą negocjuje się w Twoim imieniu.

Po drugie, cena oderwana od pracy. W tym modelu trudniejsza rekrutacja na stanowisko gorzej płatne potrafi kosztować mniej niż prosty proces na rolę z wysoką pensją. Płacisz za to, ile wynosi wynagrodzenie rynkowe, nie za to, ile pracy faktycznie wymagało znalezienie właściwej osoby.

Po trzecie, brak przewidywalności. Nie wiesz, ile zapłacisz, dopóki kandydat nie podpisze umowy. Dla firmy planującej budżet z wyprzedzeniem to niewygodne - finalna faktura może rozjechać się z planem, a różnicę trzeba komuś wewnątrz wytłumaczyć.

Alternatywą jest wycena ustalana przed rozpoczęciem procesu, oparta na poziomie stanowiska, wymaganych kompetencjach, stopniu specjalizacji i dostępności kandydatów na rynku. Znasz koszt, zanim ruszy rekrutacja, i nie zmienia się on w zależności od tego, ile wynegocjuje kandydat. HireWise jest jedną z agencji w Polsce, które stosują model wyceny kompetencyjnej: ekspert analizuje oczekiwania wobec stanowiska i przedstawia propozycję procesu wraz z wyceną, zanim rozpocznie się poszukiwanie kandydatów. Pensja kandydata i wynagrodzenie agencji pozostają wtedy dwiema niezależnymi zmiennymi - a jeśli znajdzie się dobry kandydat za mniej niż zakładałeś, to Twoja korzyść, nie problem agencji.

„Klienci często nie wiedzą, za co dokładnie płacą przy rekrutacji. Wycena kompetencyjna to zmienia - liczymy ją od umiejętności wymaganych na stanowisku, a nie od pensji kandydata. Klient zna jedną kwotę na starcie i ta kwota zostaje bez zmian” - Anna Negacz, Managing Partner, HireWise

Rekrutacja oparta na kompetencjach - czego nie robią duże agencje?

Najważniejsze kryterium wyboru: kto i jak sprawdza, czy kandydat rzeczywiście potrafi to, co ma w CV. Duże agencje rekrutacyjne najczęściej opierają się na skali bazy danych - mają dziesiątki tysięcy kontaktów i dopasowują kandydata do ogłoszenia po słowach kluczowych. Rekruter weryfikuje przebieg kariery, sprawdza referencje, ocenia, czy CV pasuje do wymagań. Czego zwykle nie robi, to sprawdzenia kompetencji na realnym zadaniu z danej branży, bo rekruter nie jest ekspertem w sprzedaży, finansach czy produkcji.

Rekrutacja oparta na kompetencjach odwraca tę kolejność. Zaczyna się od mapowania stanowiska: ustalenia, jakie umiejętności realnie decydują o wyniku w tej konkretnej roli w tej konkretnej firmie. Dopiero potem zaczyna się szukanie. Każdy kandydat przechodzi weryfikację kompetencji, zanim trafi przed zarząd.

W HireWise każdą rekrutację prowadzi dwóch ludzi: ekspert branżowy i rekruter. Ekspert (praktyk z danego obszaru) sprawdza kompetencje na zadaniach zbliżonych do codziennej pracy. Rekruter ocenia dopasowanie do kultury organizacyjnej i dba o sprawny przebieg procesu. Dzięki temu na rozmowę z Tobą trafia kandydat, którego umiejętności ktoś już zweryfikował, a nie tylko opisał.

Dla firmy B2B to wprost przekłada się na ryzyko. Każda nietrafiona rekrutacja handlowca to nie tylko koszt pensji, ale stracone miesiące na rynku i klienci, których ktoś inny w tym czasie nie obsłużył. Weryfikacja kompetencji przed zatrudnieniem przesuwa to ryzyko z Twojej firmy na etap rekrutacji, czyli tam, gdzie jego miejsce.

Skąd biorą się kandydaci? - direct search a ogłoszenia

Najlepsi kandydaci w B2B rzadko przeglądają ogłoszenia. Dobrze sobie radzą tam, gdzie są, i nie szukają aktywnie pracy. Jeśli agencja opiera się wyłącznie na ofertach na portalach pracy, dociera tylko do tych, którzy akurat zmieniają pracę - a to nie zawsze są ci, których chcesz.

Dlatego warto zapytać agencję, skąd pozyskuje kandydatów. Dobry proces łączy kilka źródeł: aktywne docieranie do osób, które nie szukają (direct search), własną bazę kandydatów, sieć kontaktów i ogłoszenia jako uzupełnienie, a nie podstawę. HireWise korzysta z własnej, aktualizowanej bazy ponad 70 tysięcy kandydatów, dociera do nich przez searching na LinkedIn i w mediach społecznościowych, sięga po społeczność WiseGroup liczącą około 100 tysięcy osób oraz publikuje oferty na portalach pracy. Im więcej niezależnych źródeł, tym mniejsze ryzyko, że pominiesz właściwą osobę tylko dlatego, że akurat nie czytała ogłoszeń.

Dla Ciebie znaczenie ma jedno: czy agencja przyniesie kandydatów, których sam nie znajdziesz. Jeśli jej cała przewaga to baza CV, którą i Ty możesz przejrzeć na portalu pracy, to za co właściwie płacisz?

Gwarancja i wdrożenie - co obniża ryzyko rotacji?

Gwarancja pokazuje, czy agencja wierzy we własną pracę. Jeśli bierze pieniądze i znika po podpisaniu umowy, całe ryzyko nietrafionej rekrutacji spada na Ciebie. Jeśli daje gwarancję, dzieli to ryzyko - bo sama ponosi konsekwencje, gdy kandydat szybko odejdzie.

Zapytaj o konkretne warunki: jak długo trwa gwarancja, co się dzieje, jeśli zatrudniona osoba zrezygnuje w pierwszych miesiącach, czy agencja przeprowadza ponowną rekrutację bez dodatkowych kosztów. HireWise oferuje 3-miesięczną gwarancję bez względu na powód rozstania z danym kandydatem i w razie potrzeby przeprowadza ponowną rekrutację.

Z drugiej strony jest proces wdrożenia. Nawet najlepiej dobrany kandydat odejdzie, jeśli pierwsze tygodnie będą chaosem - bez jasnych celów i bez wsparcia. Dlatego warto sprawdzić, czy agencja kończy pracę na rekrutacji, czy potrafi pomóc też z onboardingiem nowego pracownika: ustaleniem, co ma robić i czego się od niego oczekuje od pierwszego dnia. HireWise wspiera firmy także na tym etapie - od mentoringu menedżerskiego, gdy chcesz przeprowadzić wdrożenie samodzielnie, po pełne doradztwo, gdy wolisz, by ktoś towarzyszył Ci przez cały proces. Takie działania obniżają rotację: rekrutacja i wdrożenie traktowane są jako całość, a nie dwa odrębne etapy.

Agencja rekrutacyjna a executive search - co wybrać?

Te dwa pojęcia często się mylą, a oznaczają różne rzeczy. Wybór między nimi zależy od poziomu stanowiska i tego jak trudno o kandydata.

Klasyczna agencja rekrutacyjna obsadza specjalistów, liderów i kadrę kierowniczą - stanowiska, na których istnieje realna pula kandydatów do pozyskania. Executive search to węższa, głębsza metoda zarezerwowana dla ról zarządczych wyższego szczebla, gdzie kandydatów jest niewielu, nie szukają aktywnie pracy i trzeba do nich docierać bezpośrednio, dyskretnie i często przez dłuższy czas.

Praktyczna wskazówka: jeśli rekrutujesz handlowca, kierownika sprzedaży czy specjalistę, potrzebujesz agencji, która łączy direct search z weryfikacją kompetencji. Jeśli obsadzasz członka zarządu albo dyrektora zarządzającego całą firmą, pytaj o executive search. Dobra agencja powie Ci wprost, w którym z tych trybów pracuje przy Twoim projekcie - i to też jest sygnał, czy rozumie Twoje potrzeby.

Pytania, które warto zadać agencji przed podpisaniem umowy

Większość firm zadaje te pytania za późno, już po nietrafionej rekrutacji. Zadaj je przed podpisaniem umowy, a oszczędzisz sobie kosztownej nauki na własnych błędach.

Sześć pytań, które oddzielą dobrą agencję od reszty:

Jak ustalana jest cena i czy znam ją przed startem? Jeśli cena zależy od pensji kandydata, agencja ma interes w tym, żebyś zapłacił mu więcej. Jeśli nie jest znana przed startem, nie masz kontroli nad budżetem. Kto prowadzi briefing stanowiska? Mail z ogłoszeniem to za mało. Dobra agencja rozmawia o priorytetach roli i o kulturze firmy, nie tylko o wymaganiach technicznych. Kto i jak weryfikuje kompetencje? Rekruter sprawdzi CV i referencje. Kompetencje branżowe sprawdzi tylko ekspert, który zna pracę na danym stanowisku od środka. Ilu kandydatów zobaczę i jak wygląda preselekcja? Agencja powinna umieć uzasadnić, dlaczego jednego kandydata odrzuciła, a innego przedstawiła. Skąd pochodzą kandydaci? Tylko aktywnie szukający z portali czy też osoby pozyskiwane bezpośrednio przez direct search, które nie przeglądają ofert? Jakie są warunki gwarancji? Co się dzieje, jeśli kandydat odejdzie w pierwszych miesiącach i kto ponosi koszt ponownej rekrutacji?

Jeśli agencja odpowiada na te pytania konkretnie i bez wymijania, to dobry znak. Jeśli zbywa je ogólnikami - wiesz, czego się spodziewać po współpracy.

Podsumowanie - trafność ważniejsza niż skala

Wybór agencji rekrutacyjnej w B2B sprowadza się do jednego: czy płacisz za rozmiar bazy CV, czy za trafność dopasowania. Duże marki konkurują skalą. Największą różnicę robi to, czy ktoś sprawdził kompetencje kandydata, zanim trafił przed Twój zarząd - i czy cena, gwarancja oraz wdrożenie ustawiają interesy agencji po Twojej stronie. Te kryteria decydują, czy nowy pracownik zacznie dowozić wyniki, czy zostanie kolejną nietrafioną rekrutacją.

Jeśli planujesz rekrutację specjalisty, lidera albo dyrektora i chcesz wiedzieć, jak proces oparty na kompetencjach wyglądałby w Twojej firmie, umów bezpłatną konsultację z HireWise - omówisz konkretne stanowisko i dostaniesz propozycję procesu wraz z wyceną kompetencyjną.

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HireWise to polska agencja HR wyspecjalizowana w rekrutacji opartej na kompetencjach - rekrutuje specjalistów, liderów i kadrę zarządzającą. Każdą rekrutację prowadzą ekspert branżowy weryfikujący kompetencje i rekruter. HireWise stosuje wycenę kompetencyjną ustalaną przed rozpoczęciem rekrutacji oraz 3-miesięczną gwarancję.