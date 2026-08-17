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Tragiczny wypadek w wesołym miasteczku w Sulejowie. 25-latek nie żyje po upadku z karuzeli

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (11:35)

16 sierpnia po południu w Sulejowie w województwie łódzkim doszło do tragicznego wypadku w wesołym miasteczku. 25-letni pracownik, podczas wykonywania prac konserwacyjnych na karuzeli, spadł z wysokości około pięciu metrów. Mimo natychmiastowej pomocy i transportu do szpitala mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Tragiczny wypadek w wesołym miasteczku w Sulejowie. 25-latek nie żyje po upadku z karuzeli
fot. ilustracyjna /Shutterstock
  • 25-letni pracownik wesołego miasteczka spadł z wysokości podczas konserwacji karuzeli w Sulejowie.
  • Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, jednak nie udało się go uratować.
  • Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności i przyczyny wypadku.
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Wypadek podczas prac konserwacyjnych

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 15 w Sulejowie. 25-letni pracownik wesołego miasteczka wykonywał prace konserwacyjne na jednej z karuzel. Wszedł na konstrukcję, aby nasmarować jeden z jej elementów. W trakcie tych czynności doszło do nieszczęśliwego wypadku – mężczyzna spadł z wysokości około pięciu metrów.

Natychmiastowa akcja ratunkowa

Upadek z tak dużej wysokości spowodował poważne obrażenia. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany został zaintubowany przez ratowników, a następnie przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi. Pomimo szybkiej reakcji i udzielonej pomocy, życia 25-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Wiadomo, że 25-latek był obcokrajowcem i pracował przy obsłudze wesołego miasteczka, które przyjechało do Sulejowa ze Zgierza. Zdarzenie miało miejsce podczas rutynowych prac konserwacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń rozrywkowych.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Na miejscu wypadku pracowali policjanci oraz technicy kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zdarzenia i gromadzili materiał dowodowy, który ma pomóc w wyjaśnieniu dokładnych okoliczności i przyczyn tragicznego wypadku. Policja prowadzi czynności, które mają ustalić przebieg zdarzenia oraz ewentualne nieprawidłowości podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

źródło: lodz.tvp.pl 


Źródło: RMF24
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