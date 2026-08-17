Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-latek nie żyje, siedem osób zatrzymanych

Tragicznie zakończyło się wesele w jednym z hoteli w Wadowicach (woj. małopolskie).
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. 37-letni mężczyzna, który nie był zaproszony na przyjęcie, ale zatrzymał się w tym samym hotelu, nagle wtargnął na zamkniętą imprezę i zachowywał się agresywnie.
Według relacji gości, miał zaczepiać uczestników imprezy, chciał wynosić alkohol, był natarczywy i nie chciał wyjść.
Weselnicy próbowali wyprowadzić agresora, co doprowadziło do awantury i bójki. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, a na miejsce została wezwana policja.
Interwencja policji
Policjanci przybyli na miejsce tuż przed północą. W trakcie interwencji 37-latek nagle stracił przytomność. Doszło do zatrzymania krążenia.
Pomimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez funkcjonariuszy, a następnie ratowników medycznych, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Policja zatrzymała siedmiu uczestników wesela, którzy brali udział w bójce.
Przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.