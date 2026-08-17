Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-latek nie żyje, siedem osób zatrzymanych

RMF24

W sobotnią noc w jednym z hoteli w Wadowicach (Małopolskie) doszło do tragicznego zdarzenia. 37-letni mężczyzna, który nie był zaproszony na przyjęcie weselne, wtargnął na zamkniętą imprezę i zachowywał się agresywnie. Zdarzenie zakończyło się śmiercią mężczyzny oraz zatrzymaniem siedmiu osób.

Tragicznie zakończyło się wesele w jednym z hoteli w Wadowicach (woj. małopolskie).

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. 37-letni mężczyzna, który nie był zaproszony na przyjęcie, ale zatrzymał się w tym samym hotelu, nagle wtargnął na zamkniętą imprezę i zachowywał się agresywnie.

Według relacji gości, miał zaczepiać uczestników imprezy, chciał wynosić alkohol, był natarczywy i nie chciał wyjść.

Weselnicy próbowali wyprowadzić agresora, co doprowadziło do awantury i bójki. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, a na miejsce została wezwana policja.

Interwencja policji

Policjanci przybyli na miejsce tuż przed północą. W trakcie interwencji 37-latek nagle stracił przytomność. Doszło do zatrzymania krążenia.

Pomimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez funkcjonariuszy, a następnie ratowników medycznych, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja zatrzymała siedmiu uczestników wesela, którzy brali udział w bójce.

Przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.