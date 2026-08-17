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Dramatyczny wypadek w Małopolsce. Dwie osoby zakleszczone w pojazdach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (12:21)

Poważny wypadek w miejscowości Łazany w powiecie wielickim (Małopolskie). Na drodze wojewódzkiej nr 966 zderzyły się samochód ciężarowy oraz bus. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Dramatyczny wypadek w Małopolsce. Dwie osoby zakleszczone w pojazdach
Fot. PSP /materiały udostępnione

 

Po godz. 11 w miejscowości Łazany w powiecie wielickim doszło do poważnego wypadku drogowego. Na drodze wojewódzkiej nr 966 zderzyły się samochód ciężarowy oraz bus. 

W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące busem: mężczyzna w wieku około 40 lat oraz 16-latek. 

Akcja ratunkowa strażaków 

Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe. Strażacy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, musieli wydobyć poszkodowanych z rozbitego pojazdu. 
 

Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych i wydobyli ich z pojazdu. Obaj zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala - powiedział kpt. mgr Hubert Ciepły - rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 

W wyniku wypadku droga wojewódzka nr 966 w miejscu zdarzenia jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu cały czas pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia i usuwają skutki kolizji. 

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
 

 

 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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