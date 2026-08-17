Dramatyczny wypadek w Małopolsce. Dwie osoby zakleszczone w pojazdach

RMF24

Poważny wypadek w miejscowości Łazany w powiecie wielickim (Małopolskie). Na drodze wojewódzkiej nr 966 zderzyły się samochód ciężarowy oraz bus. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Po godz. 11 w miejscowości Łazany w powiecie wielickim doszło do poważnego wypadku drogowego. Na drodze wojewódzkiej nr 966 zderzyły się samochód ciężarowy oraz bus.

W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące busem: mężczyzna w wieku około 40 lat oraz 16-latek.

Akcja ratunkowa strażaków

Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe. Strażacy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, musieli wydobyć poszkodowanych z rozbitego pojazdu.



Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych i wydobyli ich z pojazdu. Obaj zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala - powiedział kpt. mgr Hubert Ciepły - rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Fot. PSP

W wyniku wypadku droga wojewódzka nr 966 w miejscu zdarzenia jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu cały czas pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia i usuwają skutki kolizji.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

