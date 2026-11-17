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Ponad 32 kilogramy narkotyków, strzelba gazowa załadowana metalowymi kulami, maczety oraz trzy zatrzymane osoby – to bilans spektakularnej akcji policjantow z Pabianic (woj. łódzkie). Skala ujawnionych narkotyków zaskoczyła nawet doświadczonych policjantów.

Do tej policyjnej akcji doszło w zeszły piątek. Funkcjonariusze namierzyli samochód, który wzbudził ich podejrzenia na jednej z pabianickich posesji.

W pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn – 26-latek oraz jego 33-letni kolega. Podczas kontroli mundurowi natrafili na dwie torby sportowe wypełnione substancjami psychotropowymi. Wstępne badania wykazały, że to mefedron – w sumie ponad 30 kilogramów.

To jednak nie wszystko.

Pod nogami pasażera znajdowała się strzelba gazowa przeznaczona do wystrzeliwania gumowych kul. Niepokój policjantów wzbudził fakt, że broń była załadowana metalowymi kulami – informuje Jakub Gąsiorek z łódzkiej policji.

W aucie znaleziono także maczety oraz ostrzałkę.

Fot. Łódzka policja

Przeszukania mieszkań i kolejne ujawnienia

Policjanci nie poprzestali na przeszukaniu samochodu. W mieszkaniu 26-latka odnaleziono ponad kilogram suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana, oraz ponad 600 gramów mefedronu.

W lokalu przebywała także 22-letnia znajoma mężczyzny, której mieszkanie również zostało przeszukane – tam także znaleziono narkotyki. Z kolei w mieszkaniu 33-latka policjanci zabezpieczyli ponad 30 gramów marihuany.

Fot. Łódzka policja

Łącznie podczas akcji przechwycono ponad 32 kilogramy środków odurzających.

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby: dwóch mężczyzn w wieku 26 i 33 lat oraz 22-letnią kobietę.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Obaj trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

22-latka usłyszała zarzut posiadania narkotyków, za co grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

