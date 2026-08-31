Roztańczony PGE Narodowy, koncerty w regionach i walka o sylwestra. Disco polo wchodzi w najgorętszą jesień od lat

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Jesień 2026 zapowiada się dla disco polo rekordowo. 10 października na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta edycja Roztańczonego PGE Narodowego, największej tanecznej imprezy w Polsce. Na płycie stadionu po raz pierwszy stanie scena obrotowa 360 stopni, a publiczność zajmie miejsca wokół niej. Bilety na wydarzenie sprzedają się od miesięcy, a organizatorzy stopniowo ogłaszali kolejne nazwiska, budując skład, w którym gwiazdy disco polo dzielą wieczór z wykonawcami popu i rapu. To jednak dopiero początek sezonu, bo równolegle w całej Polsce ruszają jesienne koncerty, telewizje kompletują ramówki, a organizatorzy imprez sylwestrowych domykają składy na noc z 31 grudnia.

Roztańczony PGE Narodowy 2026 z dwiema scenami

Jubileuszowa edycja została podzielona na dwie sceny. Na scenie disco zagrają między innymi Zenek Martyniuk, Boys, Weekend, MIG, Piękni i Młodzi oraz Sławomir i Kajra. Scena pop i rap to z kolei tak różne nazwiska jak Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra, Roxie Węgiel czy Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo. Ciekawostką jest występ Skolima, który pojawi się właśnie na scenie pop, co dobrze pokazuje, jak bardzo zatarły się granice między gatunkami. Impreza co roku ściąga na stadion dziesiątki tysięcy osób z całej Polski, a przyjezdni z regionów planują wyjazd do Warszawy z dużym wyprzedzeniem.

Koncerty disco polo jesienią 2026 w regionach

Za nami wyjątkowo intensywne lato, którego zwieńczeniem była jubileuszowa, dziesiąta edycja Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie, rozegrana po raz pierwszy w formule dwóch dni koncertowych. Po sezonie plenerowym artyści nie zwalniają tempa. Wrzesień i październik to czas dożynek, dni miast oraz koncertów klubowych i halowych, które odbywają się w każdym województwie, od Podlasia po Śląsk. Według portalu Disco-Polo.info kalendarz jesiennych wydarzeń zapełnia się z tygodnia na tydzień, a pełną, aktualizowaną na bieżąco listę koncertów można sprawdzić pod adresem disco-polo.info/koncerty.

Disco Star wraca na antenę. Castingi do dziesiątej edycji już za nami

Jesienią emocje przeniosą się także przed telewizory. Trwają przygotowania do dziesiątej, jubileuszowej edycji programu Disco Star, jedynego talent show poświęconego muzyce tanecznej w polskiej telewizji. Castingi odbyły się latem, a chętnych nie brakowało, bo program od lat otwiera drzwi do kariery. Dziewiątą edycję, rozstrzygniętą w lutym 2026 roku na antenie Polsatu, wygrała Daria Negra Budka, a w jury zasiadali Marcin Miller, Magda Narożna, Zenek Martyniuk i Skolim. Stacja nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty premiery nowego sezonu, ale kolejne rozdanie zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń telewizyjnej jesieni i zimy.

Sylwester 2026/2027 z gwiazdami disco polo

Choć do końca roku zostały cztery miesiące, rezerwacje na sylwestra trwają w najlepsze. Najbardziej rozchwytywane zespoły disco polo potrafią tej nocy zagrać dwa, a nawet trzy koncerty w różnych miastach. Swoje imprezy sylwestrowe tradycyjnie szykują też stacje telewizyjne, które pierwsze nazwiska ogłaszają zwykle we wrześniu i październiku. Dla wykonawców to najintensywniejsza noc w roku, a dla domów kultury, hoteli i klubów w regionach sygnał, że składy trzeba domykać już teraz.

Roztańczony PGE Narodowy odbywa się na stadionie narodowym w Warszawie od 2016 roku i przyciąga publiczność w każdym wieku, od rodzin z dziećmi po zorganizowane grupy przyjezdne z całej Polski. Dziesiąta edycja startuje w sobotę 10 października 2026 roku, a bilety są dostępne w oficjalnej sprzedaży.