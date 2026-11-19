Do wypadku doszło w czwartek około godziny 10:45 na drodze krajowej nr I/27, między Kaznějovem a Třemošną, na trasie z Pilzna do Mostu - informuje serwis CT24.
Po czołowym zderzeniu z autem osobowym autobus częściowo przewrócił się na bok. W pojeździe podróżowało kilkadziesiąt dzieci oraz ich opiekunowie.
Uszkodzonym autobusem nie można było opuścić pojazdu przez drzwi. Strażacy ewakuowali dzieci i pedagogów przez okna. Na miejsce skierowano również autobus ewakuacyjny.
Ratownicy medyczni uruchomili procedurę dla zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych. Do szpitali trafiło ośmioro dzieci z lekkimi obrażeniami, dwoje z podejrzeniem obrażeń średniego stopnia oraz troje dorosłych z obrażeniami określanymi jako średnie.
Pozostałych 38 dzieci, które nie wymagały pomocy medycznej, przewieziono autobusem ewakuacyjnym.
Policja ustala przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku. Do zderzenia doszło na prostym odcinku drogi, który po zdarzeniu został całkowicie zamknięty.