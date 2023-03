Policjanci z łęczyckiej komendy zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu, która działała na terenie gminy Grybów. Mundurowi przechwycili 4 tony kontrabandy i zatrzymali trzech mężczyzn, którym grozi kara do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.

Zatrzymano trzy osoby / Policja w Łęczycy / Policja

Akcję na jednej posesji w gminie Grybów policjanci przeprowadzili 28 marca, ale dopiero teraz o niej poinformowali.

Mundurowi podejrzewali, że na wytypowanej posesji działa nielegalna fabryka. Gdy pojawili się na miejscu, faktycznie okazało się, że nielegalnie produkuje się tam wyroby tytoniowe.

Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn i przy wsparciu Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli 956 kg krajanki tytoniowej, 3 tony suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy, a także maszynę służącą do cięcia krajanki. W sumie przejęto 4 tony kontrabandy. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa w wyniku uszczuplenia podatku akcyzowego to ponad 2,4 mln zł.

Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu łęczyckiego, pozostali dwaj to mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty paserstwa akcyzowego. Grozi im kara do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.