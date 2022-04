Sesje terapeutyczne w wirtualnej rzeczywistości pomogą w walce z psychologicznymi skutkami wojny. Bezpłatnie mogą skorzystać z nich uchodźcy z Ukrainy, dzięki naukowcom z Politechniki Łódzkiej, którzy od lat prowadzą badania nad metodą stosowaną na całym świecie w leczeniu traumy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dr inż. Dorota Kamińska i dr inż. Grzegorz Zwoliński z Politechniki Łódzkiej od lat prowadzą badania nad wykorzystywaniem w leczeniu wirtualnej rzeczywistości (VR). W ostatnim czasie ich zespół uzyskał na ten cel zewnętrzne dofinansowanie. Po wybuchu wojny w Ukrainie i w obliczu towarzyszącego mu kryzysu migracyjnego postanowili wykorzystać swoją wiedzę, by pomóc uchodźcom.



Proponują im udział w 20-minutowych sesjach terapeutycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 w Łodzi. Ścieżka dźwiękowa została przetłumaczona na język ukraiński, a dodatkowo w trakcie całego seansu zapewniona jest obecność tłumacza.

Techniki relaksacyjne kierują myśli na przyjemne tematy

Sesja polega na tym, że przenosimy się do świata wirtualnego. Uczestnik zapraszany jest do górskiego apartamentu, w którym znajduje się część wypoczynkowa, kominek, panoramiczne okno, które pokazuje nam piękną panoramę z bardzo dużą głębią - opisała przebieg zabiegu dr inż. Dorota Kamińska, koordynatorka projektu z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej.



Ćwiczenie w wirtualnej rzeczywistości ma na celu skierowanie myśli na tematy bardziej przyjemne lub neutralne. Technika ta jest wykorzystywana na całym świecie w leczeniu traumy.



Wykorzystujemy kilka klasycznych technik relaksacji, takich jak wizualizacja i techniki oddechowe, które wspieramy tzw. stymulacją bilateralną, która polega na śledzeniu wzrokiem, z lewej do prawej strony, po skrajach pola widzenia, pewnego punktu. Jest udowodnione od kilkudziesięciu lat, że ta stymulacja bilateralna działa jak faza REM snu i przyspiesza różne procesy, które chcemy zainicjować. Osoba, która wchodzi w wirtualną rzeczywistość, jest prowadzona przez przewodnika, który udziela podstawowych informacji, dotyczących sposobu oddychania, koncentracji myśli na przyjemniejszej stronie rzeczywistości i podążania za tym, co się w VR-ze dzieje - wyjaśniła dr hab. Dorota Merecz-Kot z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.



Zapisy na bezpłatne sesje VR dla uchodźców z Ukrainy prowadzone są w języku polskim pod adresem dorota.kaminska@p.lodz.pl, a w języku ukraińskim pod adresem kseniacibenko@gmail.com. Projekt będzie trwał do 20 kwietnia.