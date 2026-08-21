Maltretowany 6-latek nie żyje. Akt oskarżenia wobec 29-latka

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Do sądu z prokuratury w Zduńskiej Woli trafił akt oskarżenia wobec 29-letniego Daniela S. podejrzanego o znęcanie się i zbrodnię zabójstwa 6-letniego syna partnerki. Oskarżona jest również 32-letnia matka chłopca.

Daniel S. i Paulina M. odpowiedzą przed sądem

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prok. Jolanta Szkilnik poinformowała w piątek o skierowaniu aktu oskarżenia wobec 29-letniego Daniela S. Mężczyzna jest oskarżony o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem oraz zbrodnię zabójstwa 6-letniego syna swojej partnerki Maksymiliana, a także o posiadanie narkotyków.

Aktem objęto także matkę chłopca 32-letnią Paulinę M., która także jest oskarżona o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad synem, nieudzielenie pomocy dziecku i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Kobieta miała też ułatwiać partnerowi nabycie narkotyków.

Znęcał się nad synem partnerki

Do śmierci dziecka doszło w maju 2025 roku w zajmowanym przez parę oskarżonych mieszkaniu w Zduńskiej Woli. Według ustaleń śledczych, Daniel S. od marca do 7 maja tego roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad synem partnerki, wielokrotnie poniżając chłopca, zastraszając go, ubliżając, pozostawiając samego i bez opieki, szarpiąc za odzież, popychając i wielokrotnie bijąc pięścią lub ręką, co spowodowało liczne obrażenia ciała dziecka.

Zgodnie z aktem oskarżenia, 6 i 7 maja mężczyzna – działając w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia Maksymiliana, przewidując taką możliwość i godząc się na to – stosował wobec niego bez powodu drastyczną przemoc fizyczną. Doprowadził u dziecka do ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych, uszkodzenia centralnego układu nerwowego i ostatecznie do jego zgonu.

Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, nie udzielając mu pomocy. W tym czasie wraz z matką chłopca pojechał do innego miasta, by kupić narkotyki.

Daniel S. był wcześniej karany więzieniem za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, więc zbrodnię zabójstwa dokonał w warunkach multirecydywy.

Nie przyznał się do zbrodni

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśniał, że nie wie, skąd Maksymilian miał obrażenia, nie widział u niego żadnych obrażeń – przekazała prok. Szkilnik.

Z kolei 32-letnia matka dziecka została oskarżona o to, że pozostając w nieformalnym związku z Danielem S., znęcała się psychicznie i fizycznie nad synem ze szczególnym okrucieństwem. Paulina M. wielokrotnie pozostawiała chłopca bez opieki i nie udzieliła pomocy cierpiącemu dziecku, które doznało obrażeń ciała oraz złamania ręki.

Zdaniem prokuratury, oskarżona miała świadomość przestępstw, jakich partner dopuszczał się wobec jej dziecka; nie zapewniła chłopcu bezpieczeństwa, pozwalała oskarżonemu na stosowanie przemocy ze szczególnym okrucieństwem i naraziła syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Poza tym kobieta ułatwiała Danielowi S. nabywanie narkotyków i przekazywała mu na ten cel swoje pieniądze.

Paulina M. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Wcześniej była już karana sądownie.

Oboje oskarżeni przebywają w areszcie. Za zbrodnię zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego więzienia, natomiast za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem – do 10 lat pozbawienia wolności.