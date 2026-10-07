Jazda na kropelce paliwa. Studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy

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Niesamowite osiągnięcia młodych konstruktorów z Łodzi. Studenci z zespołu Iron Warriors Politechniki Łódzkiej stworzyli pojazdy, które ustanowiły rekordy Polski w energooszczędności. Ich benzynowy bolid przejeżdża 837 km na litrze paliwa, a elektryczny aż 2267 km w przeliczeniu na jeden litr paliwa.

Zespół Iron Warriors, działający przy Studenckim Kole Naukowym Miłośników Motoryzacji Politechniki Łódzkiej, od blisko 15 lat zamienia teorię w praktykę. Ich celem jest konstruowanie pojazdów, które na minimalnej ilości paliwa lub energii pokonają jak najdłuższy dystans. Efekt? Dwukrotne pobicie rekordu Polski – 837 km na litrze benzyny oraz 2267 km na równowartość jednego litra benzyny energii elektrycznej.

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Od dzisiaj dostępne dla zwiedzających Monumentalne, owiane tajemnicą i na co dzień niedostępne – podziemne zbiorniki wody na Stokach w Łodzi ponownie otwierają się dla zwiedzających. To unikalny zabytek inżynierii, który swoim wyglądem przypomina gotycką katedrę. W tym roku wnętrza…

Jak podkreśla szef zespołu, Hubert Pacyna, kluczem do sukcesu są lekka konstrukcja i minimalne opory powietrza. Cały czas rozwijamy nasze oba bolidy – spalinowy i elektryczny, wprowadzając w nich różnego rodzaju ulepszenia, aby poprawiać dotychczasowe osiągnięcia – mówi Pacyna.

Technologia na najwyższym poziomie

Bolidy Eco Arrow 3 (benzynowy) i Eco Arrow 2 Electric (elektryczny) to jednoosobowe, ultralekkie pojazdy o aerodynamicznych kształtach, przypominających kroplę wody. Do budowy wykorzystano włókno węglowe, dzięki czemu masa każdego z nich nie przekracza 50 kg. Kierowca prowadzi pojazd w pozycji leżącej.

W bolidzie benzynowym zastosowano zmodyfikowany silnik z podkaszarki, a w elektrycznym – napęd znany z rowerów elektrycznych. Najważniejsze są działy mechaniczny i elektroniczny: Ich współpraca jest kluczowa, żeby bolidy w ogóle jeździły, a następnie udoskonalały swoje osiągi. Kolejnym filarem naszej działalności jest sekcja programistyczna, dzięki której zbieramy dane z przejazdów, dopracowujemy technologię oraz technikę jazdy – wyjaśnia Aleksandra Woźniak, kierująca bolidami.

Bolid zespołu Iron Warriors Politechniki Łódzkiej, fot. Marian Zubrzycki / PAP

Bolid zespołu Iron Warriors Politechniki Łódzkiej, fot. Marian Zubrzycki / PAP

Spotkanie z mistrzem Europy

We wtorek młodzi konstruktorzy mieli okazję wymienić się doświadczeniami z Mikołajem Marczykiem – rajdowym mistrzem Europy i rekordzistą Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu.

To wyjątkowi studenci, którzy poza tym, że studiują, oddają swojej pasji wolny czas. Ten projekt jest bliski memu sercu. Przyjechałem, żeby dowiedzieć się czegoś od mądrzejszych od siebie i wymienić się doświadczeniami – podkreślił Marczyk.

Przyszłość motoryzacji w rękach młodych

Iron Warriors nie zwalniają tempa. Obecnie pracują nad kolejnym pojazdem, skupiając się na jeszcze lepszej aerodynamice i nowoczesnej karoserii. Zdobyte doświadczenie i pasja mają nadzieję wykorzystać w przyszłości w branży motoryzacyjnej.