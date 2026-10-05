To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Od dzisiaj dostępne dla zwiedzających

Od dzisiaj można je zwiedzać. To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi - podziemne monumentalne zbiorniki wody pitnej. Rzadko udostępniane wnętrza unikalnego zabytkowego obiektu inżynierskiego przypominają podziemną katedrę – z kolumnami, ścianami i sklepieniami z czerwonej cegły w kształcie łuków.
Wnętrze wygląda jak średniowieczna podziemna katedra – podkreśla Miłosz Wika, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.
Inżynierskie arcydzieło sprzed 90 lat
Zbiorniki zaprojektował na początku XX wieku angielski inżynier William Heerlein Lindley. Konstrukcja składa się z 81 kolumn, 100 kopuł i ponad 200 ceglanych łuków. Całość zajmuje powierzchnię 60 na 60 metrów, a „las kolumn” i łukowo-żebrowe sklepienia przywodzą na myśl gotyckie świątynie.
Obiekt został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ciśnienie aż 60 tysięcy ton wody. Specjalnie wypalana cegła jest wodoodporna i niezwykle wytrzymała, a każdy detal świadczy o kunszcie dawnych budowniczych.
Kluczowy element łódzkich wodociągów
Zbiorniki na Stokach do dziś pełnią swoją pierwotną funkcję. Trafia do nich woda z 19 miejskich studni głębinowych, a dzięki położeniu na jednym z najwyższych punktów miasta, może być rozprowadzana grawitacyjnie do niżej położonych dzielnic.
Różnica poziomów sięga aż 90 metrów, co czyni z tego miejsca naturalną wieżę ciśnień.
Zwiedzanie tylko raz na kilka lat
Ze względu na swoją funkcję, wnętrza zbiorników są udostępniane zwiedzającym jedynie podczas okresowych przeglądów technicznych. W tym roku taka możliwość istnieje od 5 do 30 października.
Zainteresowanie jest ogromne.
Bilety ponownie rozeszły się błyskawicznie, w zaledwie jeden dzień – informuje Michał Śmiechowicz, prezes ZWiK w Łodzi.
W sumie do wnętrza „podziemnej katedry” zajrzy ponad 6 tysięcy osób.
Praktyczne informacje dla zwiedzających
Zwiedzanie odbywa się w grupach i trwa do 60 minut. Temperatura wewnątrz przez cały rok wynosi około 10 stopni Celsjusza, dlatego organizatorzy zalecają ciepłe ubrania i buty z antypoślizgową podeszwą.
Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje kontrola przy wejściu, a fotografowanie i filmowanie dozwolone jest wyłącznie we wnętrzu zbiornika.