To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Od dzisiaj dostępne dla zwiedzających

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Monumentalne, owiane tajemnicą i na co dzień niedostępne – podziemne zbiorniki wody na Stokach w Łodzi ponownie otwierają się dla zwiedzających. To unikalny zabytek inżynierii, który swoim wyglądem przypomina gotycką katedrę. W tym roku wnętrza można podziwiać do końca października.

Od dzisiaj można je zwiedzać. To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi - podziemne monumentalne zbiorniki wody pitnej. Rzadko udostępniane wnętrza unikalnego zabytkowego obiektu inżynierskiego przypominają podziemną katedrę – z kolumnami, ścianami i sklepieniami z czerwonej cegły w kształcie łuków.

Wnętrze wygląda jak średniowieczna podziemna katedra – podkreśla Miłosz Wika, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

Inżynierskie arcydzieło sprzed 90 lat

Zbiorniki zaprojektował na początku XX wieku angielski inżynier William Heerlein Lindley. Konstrukcja składa się z 81 kolumn, 100 kopuł i ponad 200 ceglanych łuków. Całość zajmuje powierzchnię 60 na 60 metrów, a „las kolumn” i łukowo-żebrowe sklepienia przywodzą na myśl gotyckie świątynie.

Obiekt został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ciśnienie aż 60 tysięcy ton wody. Specjalnie wypalana cegła jest wodoodporna i niezwykle wytrzymała, a każdy detal świadczy o kunszcie dawnych budowniczych.

Fot. Marian Zubrzycki

Kluczowy element łódzkich wodociągów

Zbiorniki na Stokach do dziś pełnią swoją pierwotną funkcję. Trafia do nich woda z 19 miejskich studni głębinowych, a dzięki położeniu na jednym z najwyższych punktów miasta, może być rozprowadzana grawitacyjnie do niżej położonych dzielnic.

Różnica poziomów sięga aż 90 metrów, co czyni z tego miejsca naturalną wieżę ciśnień.

"Podziemna katedra" pod Łodzią. Są w niej gigantyczne pomieszczenia Miasto Łódź ma 3 katedry: katolicką, prawosławną i "podziemną". Właśnie ta ostatnia - neogotycka - jest Twoim Niesamowitym Miejscem w Faktach RMF FM. Ta "podziemna katedra" wcale nie jest budynkiem sakralnym, ale "świątynią…

Zwiedzanie tylko raz na kilka lat

Ze względu na swoją funkcję, wnętrza zbiorników są udostępniane zwiedzającym jedynie podczas okresowych przeglądów technicznych. W tym roku taka możliwość istnieje od 5 do 30 października.

Zainteresowanie jest ogromne.

Bilety ponownie rozeszły się błyskawicznie, w zaledwie jeden dzień – informuje Michał Śmiechowicz, prezes ZWiK w Łodzi.

W sumie do wnętrza „podziemnej katedry” zajrzy ponad 6 tysięcy osób.

Praktyczne informacje dla zwiedzających

Zwiedzanie odbywa się w grupach i trwa do 60 minut. Temperatura wewnątrz przez cały rok wynosi około 10 stopni Celsjusza, dlatego organizatorzy zalecają ciepłe ubrania i buty z antypoślizgową podeszwą.

Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje kontrola przy wejściu, a fotografowanie i filmowanie dozwolone jest wyłącznie we wnętrzu zbiornika.