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To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Od dzisiaj dostępne dla zwiedzających

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (13:41)

Monumentalne, owiane tajemnicą i na co dzień niedostępne – podziemne zbiorniki wody na Stokach w Łodzi ponownie otwierają się dla zwiedzających. To unikalny zabytek inżynierii, który swoim wyglądem przypomina gotycką katedrę. W tym roku wnętrza można podziwiać do końca października.

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi. Od dzisiaj dostępne dla zwiedzających
Fot. Marian Zubrzycki /PAP

Od dzisiaj można je zwiedzać. To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Łodzi - podziemne monumentalne zbiorniki wody pitnej. Rzadko udostępniane wnętrza unikalnego zabytkowego obiektu inżynierskiego przypominają podziemną katedrę – z kolumnami, ścianami i sklepieniami z czerwonej cegły w kształcie łuków.

Wnętrze wygląda jak średniowieczna podziemna katedra – podkreśla Miłosz Wika, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

Inżynierskie arcydzieło sprzed 90 lat

Zbiorniki zaprojektował na początku XX wieku angielski inżynier William Heerlein Lindley. Konstrukcja składa się z 81 kolumn, 100 kopuł i ponad 200 ceglanych łuków. Całość zajmuje powierzchnię 60 na 60 metrów, a „las kolumn” i łukowo-żebrowe sklepienia przywodzą na myśl gotyckie świątynie. 

Obiekt został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ciśnienie aż 60 tysięcy ton wody. Specjalnie wypalana cegła jest wodoodporna i niezwykle wytrzymała, a każdy detal świadczy o kunszcie dawnych budowniczych.

Kluczowy element łódzkich wodociągów

Zbiorniki na Stokach do dziś pełnią swoją pierwotną funkcję. Trafia do nich woda z 19 miejskich studni głębinowych, a dzięki położeniu na jednym z najwyższych punktów miasta, może być rozprowadzana grawitacyjnie do niżej położonych dzielnic. 

Różnica poziomów sięga aż 90 metrów, co czyni z tego miejsca naturalną wieżę ciśnień.

Zwiedzanie tylko raz na kilka lat

Ze względu na swoją funkcję, wnętrza zbiorników są udostępniane zwiedzającym jedynie podczas okresowych przeglądów technicznych. W tym roku taka możliwość istnieje od 5 do 30 października. 

Zainteresowanie jest ogromne.

Bilety ponownie rozeszły się błyskawicznie, w zaledwie jeden dzień – informuje Michał Śmiechowicz, prezes ZWiK w Łodzi. 

W sumie do wnętrza „podziemnej katedry” zajrzy ponad 6 tysięcy osób.

Praktyczne informacje dla zwiedzających

Zwiedzanie odbywa się w grupach i trwa do 60 minut. Temperatura wewnątrz przez cały rok wynosi około 10 stopni Celsjusza, dlatego organizatorzy zalecają ciepłe ubrania i buty z antypoślizgową podeszwą. 

Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje kontrola przy wejściu, a fotografowanie i filmowanie dozwolone jest wyłącznie we wnętrzu zbiornika.


Źródło: RMF24/PAP
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