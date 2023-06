Trwa budowa tunelu średnicowego, który połączy dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Jak podał Urząd Miasta Łodzi, w połowie czerwca tarcza drążąca tunel z Kozin na Żabieniec przejedzie pod al. Włókniarzy, co spowoduje duże utrudnienia dla kierowców.

Tarcza "Faustyna", drążąca tunel średnicowy, już niebawem przejdzie pod al. Włókniarzy, w związku z czym mieszkańców czekają duże utrudnienia.

"Prace pod al. Włókniarzy mają potrwać dwa tygodnie i poprzedzać będą zamknięcie skrzyżowania al. Kościuszki z ul. Zieloną. Taki warunek został postawiony PKP, które jest inwestorem budowy. Dlatego też prace na al. Włókniarzy mają się odbyć pomiędzy 12 i 23 czerwca. Podczas realizacji tunelu naprzemiennie zamknięta będzie jedna jezdnia al. Włókniarzy i praktycznie w całości zamknięta zostanie ul. Drewnowska. Bez zmian kursować będą tramwaje" - poinformował łódzki magistrat.

Utrudnienia dla kierowców podzielone będą na dwa etapy; każdy z nich ma trwać około tygodnia. W pierwszym etapie zamknięta będzie jezdnia al. Włókniarzy w kierunku Radogoszcza. Na skrzyżowaniu z ul. Drewnowską przejedziemy na przeciwległą jezdnię, a na swój pas wrócimy poprzez przejazd przez torowisko, jeszcze przed ul. Powstańców Wielkopolskich. Ruch w obu kierunkach odbywać się będzie jezdnią w kierunku centrum.

Z kolei dla jadących w stronę dworca Łódź Kaliska dostępny będzie tylko prawy pas jezdni. W kierunku Bałut ruch odbywać się będzie jednym środkowym pasem.

W tym etapie ul. Drewnowska od strony Manufaktury będzie zamknięta dla ruchu za ul. Kasprzaka. Możliwe będą dojazdy docelowe do ul. Wapiennej. Natomiast poruszając się ul. Drewnowską od strony Mani, skręcimy tylko w prawo.

W drugim etapie zajęta będzie jezdnia w kierunku centrum, a ruch odbywać się będzie w obu kierunkach jezdnią w stronę Bałut. Do centrum pojedziemy środkowym pasem, a na Bałuty prawym pasem jezdni wschodniej.

Dla jadących w stronę dworca Kaliskiego przejazd na drugą jezdnię będzie odbywać się przez tę samą przewiązkę przez torowisko za ul. Powstańców Wielkopolskich, a powrót możliwy będzie na skrzyżowaniu z ul. Drewnowską. W tym etapie jadąc ul. Drewnowską od Manufaktury będziemy mogli skręcić w prawo w al. Włókniarzy. Podobnie dla kierowców jadących od strony Mani - będzie możliwy tylko skręt w prawo w stronę dworca Kaliskiego.

Zmiany dotyczyć będą także ruchu pieszych i rowerzystów. Podczas prac do ich dyspozycji będzie przejście i przejazd po północnej stronie skrzyżowania. Zamknięte będzie przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania, prowadzące przez al. Włókniarzy. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów możliwe będą zawsze jedynie przez dwa pasy ruchu, co zapewni bezpieczeństwo przy wyłączonej sygnalizacji na skrzyżowaniu.

To kontynuacja prac rozpoczętych z budową dworca Łódź Fabryczna

Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną trzy przystanki (Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.