Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle inwigilacja posła PO

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Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty byłemu dyrektorowi wykonawczemu PKN Orlen. Według śledczych miał on nadużyć uprawnień i zlecić bez uzasadnienia raport dotyczący Bartłomieja Sienkiewicza, ówczesnego posła Platformy Obywatelskiej. Koszt raportu to ponad 463 tysiące złotych.

O postawieniu zarzutów byłemu dyrektorowi wykonawczemu PKN Orlen poinformował w czwartek Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2023 roku, kiedy to - według śledczych - dyrektor miał nadużyć swoich uprawnień i zlecić przygotowanie raportu na temat Bartłomieja Sienkiewicza, ówczesnego posła Platformy Obywatelskiej.

Chodzi o wyrządzenie spółce szkody majątkowej w wysokości ponad 463 tys. zł, w związku z nadużyciem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków przez podejrzanego w okresie między marcem i październikiem 2023 r. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności - przekazał prok. Krzysztof Kopania.

Kontrowersyjny raport za 111 tys. dolarów

Według ustaleń śledczych, w marcu 2023 roku Orlen zawarł z amerykańską firmą umowę na przygotowanie raportu dotyczącego aktywności zawodowej i relacji biznesowych Bartłomieja Sienkiewicza. Dokument został sporządzony 15 września 2023 roku, a kosztował aż 111 tysięcy dolarów, czyli ponad 463 tysiące złotych.

Zlecenie raportu pozbawione było podstaw faktycznych i merytorycznych, a zawarcie umowy pozbawione było uzasadnienia ekonomicznego. Podpisując umowę, podejrzany nadużył udzielonych mu uprawnień, które w jego przypadku dotyczyły zawierania umów w zakresie obsługi prawnej PKN ORLEN S.A. Poza tym naruszył od strony formalnej procedury związane z wyborem kontrahenta - podkreślił prokurator Kopania.

Pokłosie afery inwigilacyjnej

Sprawa jest związana z głośną aferą dotyczącą inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza, która wybuchła w 2024 roku. W kwietniu 2024 roku ówczesny minister aktywów państwowych Borys Budka ujawnił, że posiada dokumenty potwierdzające, iż „w sposób - w jego ocenie - absolutnie nielegalny w środku kampanii wyborczej w 2023 r. zlecono inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza przez amerykański podmiot”. Jak dodał, Orlen zapłacił blisko pół miliona złotych za „krótki raport na temat Bartłomieja Sienkiewicza”.

Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi do pięciu lat więzienia. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.