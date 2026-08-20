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Zerwane dachy w Dobczycach. Silne burze przechodzą nad Małopolską

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (20:57)

Silne burze przechodzą nad Małopolską. W Dobczycach wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego, w okolicy uszkodzonych zostało 9 dachów. Strażacy w całym województwie interweniowali już ponad 180 razy - informuje RMF FM kapitan Hubert Ciepły rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

Zerwane dachy w Dobczycach. Silne burze przechodzą nad Małopolską
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: KameraNRW) /Shutterstock

Najwięcej pracy strażacy mają w powiecie myślenickim, gdzie do godziny 20:00 strażacy wyjeżdżali ponad 100 razy. 

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Służby musiały usuwać połamane gałęzie i drzewa, które zagrażały mieszkańcom i utrudniały przejazd. Tak było między innymi w Izdebniku. Jak podaje Małopolska Alarmowo, w Krzyszkowicach spadające drzewo uszkodziło samochód.

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Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o pow. ok. 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, najwięcej w gminie Dobczyce – przekazał kapitan Ciepły. 

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia przed burzami dla kilku województw, w tym Małopolski. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim i gorlickim do godziny 4:00 w piątek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla pozostałej części województwa. W powiecie tarnowskim obowiązują do 8:00, a w innych miejscach do 3:00. 

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Źródło: RMF24
Tagi: IMGW burze
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