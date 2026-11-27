RMF24

Podlaska Kurator Oświaty przeprosiła za sytuację związaną z błędami, które znalazły się w teście konkursowym z języka polskiego w szkołach podstawowych. Zapowiedziała zawiadomienie prokuratury, by ta sprawdziła, czy przy przygotowaniu testu nie doszło do złamania prawa. Z osobami, które opracowały i recenzowały test, rozwiązano umowy, nie wypłacono im także wynagrodzenia.

Chodzi o sprawę - nagłośnioną kilka dni temu przez „Gazetę Wyborczą” - dotyczącą szkolnego etapu konkursu z języka polskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Podlaski spór o poezję

Konkurs został przeprowadzony 18 października w szkołach podstawowych w województwie podlaskim. W teście znalazło się pytanie odnoszące się do wierszy, których autorstwo przypisano Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu i ks. Janowi Twardowskiemu. Nauczyciele i rodzice, zgłaszający sprawę mediom zauważyli, że to nie są wiersze tych poetów.

Dla przykładu. Oryginalny tekst wiersza "Prośba o wyspy szczęśliwe” K. I. Gałczyńskiego brzmi:

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj, ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań, we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu. Pokaż mi wody ogromne i wody ciche, rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych, dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul, myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

W konkursowym zadaniu dla uczniów z Podlasia znalazł się taki utwór:

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym włosy rozdmuchaj, chmurki rozwieź, ażeby gwiazdy grały, ażeby rozkosz trwała, ażeby róża kwitła, ażeby ptak śpiewał. A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, gdzie ciche światło i cień promienny, gdzie noc jest słodka, a dzień niechętny do odejścia, gdy z wolna gaśnie.

W ocenie rodziców i polonistów w przygotowaniu tekstów wykorzystano sztuczną inteligencję, która błędnie przypisała autorom te wiersze.

Gdy sprawa zaczęła być szeroko komentowana na portalach społecznościowych, m.in. przez nauczycieli, pojawiły się też zarzuty, iż błędy (np. nieprawdziwe cytaty z utworów) były również w innych pytaniach.

Kuratorium przyznaje się do błędów, ale…

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przyznało, że do błędów w wierszach przypisywanych Gałczyńskiemu i Twardowskiemu doszło, ale nie były one po stronie kuratorium, bo jest ono jedynie organizatorem wojewódzkich konkursów, a po stronie nauczycieli, którym zlecono ułożenie testów.

W wydanym w piątek komunikacie - opublikowanym m.in. na stronie internetowej kuratorium - podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło przeprosiła za zaistniałą sytuację, która - jak zaznaczyła - „nie powinna mieć miejsca”.

Poinformowała, że test był opracowany i recenzowany przez osoby, które nie są pracownikami kuratorium i że rozwiązano z nimi umowy oraz nie wypłacono wynagrodzenia ze względu na „nierzetelne wykonanie” zlecenia.

Co z wynikami konkursu?

Kurator przekazała też, że po przeanalizowaniu sytuacji i kierując się dobrem uczniów, wszystkim uczestnikom konkursu zaliczono kwestionowane zadania.

W związku z tym, że kurator oświaty nie jest właściwy do rozstrzygnięcia, czy przy układaniu zestawów zadań wykorzystano narzędzie AI oraz, czy miało miejsce złamanie przepisów prawa, sprawa zostanie skierowana do prokuratury - napisała Krokos-Janczyło.

Rzeczniczka kuratorium Katarzyna Sędziak nie odpowiedziała na pytanie PAP, jakiego przestępstwa ma dotyczyć zawiadomienie, które chce złożyć kuratorium. Dodała, że są to „kwestie wewnętrzne” i kuratorium nie udziela o nich informacji.

Na razie nie wiadomo, kiedy zawiadomienie zostanie złożone. Rzeczniczka oceniła, że to raczej kwestia dni, niż tygodni. Zależy to od konsultacji z prawnikami - dodała Sędziak.