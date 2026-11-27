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Podzielone są opinie w sprawie zawetowania przez prezydenta ustawy zmieniającej progi podatkowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego twierdzi, że decyzja Karola Nawrockiego wręcz „oburzyła” przedstawicieli zawodu. Business Centre Club ocenia weto pozytywnie, wskazując, że za reformę zapłaciłyby firmy.

W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy, która m.in. zakładała podwyższenie pierwszego progu podatkowego oraz wprowadzenie nowej stawki podatkowej w PIT. Zawetowane przepisy podwyższały też CIT dla firm z przychodami przekraczającymi 50 mln euro. Ocenił, że ta ustawa „niewielu daje, większości odbiera”.

„Ogromny paradoks i ogromna niesprawiedliwość”

Rzecznik prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis podkreśliła, że „nauczyciele są głęboko oburzeni zawetowaniem ustawy podwyższającej pierwszy próg podatkowy, ponieważ dzisiaj, pracując więcej, zarabiają mniej”.

To możliwe, ponieważ mamy braki kadrowe i bardzo często nauczyciele są zmuszeni pracować na więcej niż jednym etacie - powiedziała. Oznacza to - wyjaśniła - że nauczyciele, pracując na dwóch etatach, w zwiększonym wymiarze czasu pracy, wpadają w drugi próg podatkowy.

Czyli: pracując więcej, ciężej, mając więcej obciążeń, więcej uczniów, więcej prac do sprawdzenia - dostają mniej pieniędzy pod koniec roku, już w październiku, listopadzie i grudniu, i są stratni na tym finansowo - powiedziała.

Kaszulanis oceniła, że „to jest ogromny paradoks i ogromna niesprawiedliwość”. Dlatego - dodała - nauczyciele czekali na „sprawiedliwe rozwiązanie tej sytuacji”.

Podkreśliła, że weto „tylko pogłębi katastrofalną sytuację kadrową, którą mamy dzisiaj, bo tak naprawdę finansowo nauczycielom nie opłaca się pracować w tym zwiększonym wymiarze czasu pracy”. Tymczasem - zauważyła - zgodnie z Kartą nauczyciela dyrektor może przydzielić nauczycielom dodatkowe cztery godziny tygodniowo bez pytania ich o zgodę.

Zapytana, jak wyglądałaby sytuacja nauczycieli, gdyby prezydent podpisał ustawę, odparła, że „ta decyzja spowodowałaby, że w portfelu nauczycieli zostałoby około 300 zł więcej miesięcznie”.

Dla nauczycieli są to duże pieniądze, bo przypomnijmy na przykład, że tegoroczna podwyżka to było około 180 zł, więc mówimy tu o znaczących kwotach dla nauczycieli, bo takie są zarobki w oświacie - dodała.

Według prezesa ZNP Sławomira Broniarza „niezrozumiała decyzja prezydenta zniechęca do dodatkowego wysiłku ze strony nauczycieli, którzy ratują system, a którzy tracą finansowo”.

Ministra edukacji Barbara Nowacka oceniła, że Nawrocki „wetem dla zmian w PIT uderzył w nauczycieli”.

Pod koniec 2025 r. wiceminister edukacji Henryk Kiepura, odpowiadając na zapytanie o dane dotyczące nauczycieli przekraczających drugi próg podatkowy (dochód przekraczający 120 tys. zł), poinformował, że w 2024 r. było to 36,17 proc. ogółu nauczycieli. W tym - przekazał - nauczycieli początkujących - 3,10 proc., nauczycieli mianowanych - 11,74 proc., nauczycieli dyplomowanych - 55,69 proc.

Z badania „Nauczyciel wobec zmian 2026. Praca, szkoła i przyszłość zawodu w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie ZNP wynika, że 95 proc. badanych nauczycieli źle ocenia tempo i wysokość kolejnych podwyżek po 2024 r. Zdaniem 63,5 proc. podwyżki nie nadążają za kosztami życia.

Weto korzystne dla firm z przychodami ponad 50 mln euro

Zupełnie inaczej decyzję prezydenta ocenia Business Centre Club. Według Michała Borowskiego, dyrektora Departamentu Dialogu Regulacyjnego w BCC, wyższy CIT uderzałby głównie w polskie firmy. Drugą kwestią jest to, że przedsiębiorcy mieliby na przygotowanie się tylko miesiąc do nowych reguł, a to zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę planowanie działalności gospodarczej - stwierdził.

Jak podkreślił, BCC krytykuje zakładane przez ustawę obniżenie limitu ryczałtu z 2 mln euro do 250 tys. euro, czyli o 87,5 proc. Według Borowskiego wiąże się z tym „ryzyko uderzenia przede wszystkim w mikroprzedsiębiorców i osoby prowadzące działalność na własny rachunek”. Również 17-proc. stawka podatku od nadwyżki przychodów ponad limit, zdaniem Borowskiego, mogła być „szczególnie dotkliwa dla działalności niskomarżowej, ponieważ ryczałt naliczany jest od przychodu, a nie dochodu”.

Z kolei podwyższenie CIT z 19 do 22 proc. - według Borowskiego - przy niezmienionej podstawie oznaczało wzrost samego zobowiązania podatkowego o 15,8 proc. oraz ryzyko ograniczenia środków przeznaczanych przez polskie firmy na inwestycje i rozwój.

Przypomniał, że jeszcze na etapie procedowania BCC w piśmie wysłanym do Ministerstwa Finansów wnioskował o utrzymanie zmian w PIT przy usunięciu uzależnienia ich od wejścia w życie zmian w CIT i ryczałcie.

Organizacja apelowała też o pozostawienie limitu przychodów warunkujących korzystanie z ryczałtu na poziomie 2 mln euro. „Jeżeli rząd podtrzyma zamiar jego obniżenia, zmiana powinna być stopniowa, uwzględniać skumulowaną inflację i nie może wpływać na prawo do ryczałtu w 2027 r. na podstawie przychodów osiągniętych przed ogłoszeniem ustawy” - przekonywało BCC.

Ponadto zdaniem organizacji rząd powinien odstąpić od podwyższenia stawki z 19 do 22 proc. „W wariancie minimalnym, przesunąć zmianę co najmniej do 1 stycznia 2028 r., wprowadzić mechanizm łagodzący dla działalności niskomarżowych oraz ochronę inwestycji finansowanych z zysku zatrzymanego” - dodano.

Business Centre Club popiera rozwiązania, które ograniczają gwałtowny wzrost opodatkowania dochodów osób fizycznych. Nie powinny być one jednak finansowane przez nagłe zwiększenie obciążeń przedsiębiorców i osłabienie ich zdolności inwestycyjnej - podsumował Borowski.

Ustawa, której podpisania odmówił prezydent, zakładała podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu miała pozostać na poziomie 12 proc. Ponadto ustawa miała wprowadzić nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł miały pozostać objęte stawką 32 proc.