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Warszawski Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w piątek złożył wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wystąpienie z pozwem. Postępowanie miałoby ustalić, kto jest uprawniony do dysponowania rachunkami Trybunału Konstytucyjnego.

W piśmie przypomniano, że do Narodowego Banku Polskiego wpłynęły dwa wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów, wskazujące osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Jak czytamy w piśmie do prokuratury, zostały one podpisane przez „Pana Bogdana Święczkowskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz Panią Annę Korwin-Piotrowską”.

NBP podkreślił, że dalsza wymiana pism prowadzona z inicjatywy NBP „nie przyniosła żadnych zmian w treści rozbieżnych stanowisk podtrzymywanych przez obie strony”.

Bank centralny stwierdził także, że sprawy nie rozwiązała uchwała Rady Ministrów „w sprawie podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego (…), ani ewentualność założenia dla TK rachunków pomocniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego”.

NBP przytoczył zapis z ustawy o finansach publicznych, według którego „wydatki budżetu państwa są dokonywane przez dysponentów środków budżetowych z ich rachunków bieżących wydatków ze środków otrzymanych bezpośrednio lub za pośrednictwem rachunku bieżącego wydatków dysponenta nadrzędnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa”.

„Oznacza to, że w świetle przepisów powszechnie obowiązujących wydatki budżetowe Trybunału Konstytucyjnego z zasady powinny być realizowane z prowadzonego w NBP rachunku bieżącego tego posiadacza rachunku. Uchwała nr 244 Rady Ministrów, mająca charakter wewnętrzny i obowiązująca tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty (…), nie skutkuje zmianą wyżej opisanego stanu prawnego, a tym samym nie prowadzi do trwałego i prawidłowego rozwiązania powstałej sytuacji” – dodał odział NBP.

Zaznaczył, że w efekcie konieczne było wystąpienie do prokuratury, „aby w trybie pilnym zainicjowała postępowanie sądowe, do którego niewątpliwie ma legitymację, w celu uzyskania stosownego zabezpieczenia, a następnie prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd, kto jest uprawniony do działania w imieniu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie składania zleceń płatniczych w odniesieniu do rachunków bankowych tego posiadacza prowadzonych w NBP”.

Dziś bez wypłaty

Dziś nie doszło do spodziewanej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego – informuje reporter RMF FM Tomasz Skory. Po zablokowaniu rachunków Trybunału prowadzonych przez NBP, zapewnienie wynagrodzeń, nawet z użyciem nadzwyczajnych środków jeszcze dziś zapowiadał Premier Donald Tusk.

Ludzie nie mogą tam funkcjonować kompletnie za darmo miesiącami. Więc korzystam z możliwości, jakie daje polskie prawo. Nie jest to proste. Wymaga czasami odwagi (…). Wspólnie z ministrem finansów przygotowaliśmy taką operację, która umożliwi finansowanie, także wynagrodzeń pracowników, sędziów w Trybunale Konstytucyjnym – mówił premier.

Do spodziewanej dziś wypłaty wynagrodzeń z nowego konta otwartego w Banku Gospodarstwa Krajowego jednak nie doszło. Minister finansów wcześniej zapowiadał, że jeśli nie dziś, pieniądze zostaną wypłacone w poniedziałek.

Spór o dostęp do rachunków TK

W środę kierująca Trybunałem Konstytucyjnym Anna Korwin-Piotrowska wezwała NBP do odblokowania rachunków TK, wskazując siebie jako osobę umocowaną do takich dyspozycji. Pismo w analogicznej kwestii skierował do NBP pełnomocnik prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

O wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych, dotyczących rachunków TK, bank centralny poinformował w zeszłym tygodniu. Przedstawił wtedy stanowisko, w którym wskazał, że 2 listopada 2026 r. prezes TK Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego. Jednocześnie 6 listopada 2026 r. zostały przekazane do NBP dokumenty, podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, wskazujące na inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami na rachunkach bankowych TK prowadzonych przez NBP.

Bank centralny uznał w związku z tym, że doszło do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów, dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK.

Tydzień temu NBP zwrócił się do Świeczkowskiego i Korwin-Piotrowskiej, aby w celu rozstrzygnięcia sporu o zarządzanie rachunkami TK skierowali powództwa do sądu. „Proszę o niezwłoczne wystąpienie do właściwego sądu z powództwem o ustalenie wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia oraz poinformowanie NBP o podjętych w sprawie działaniach nie później niż do dnia 27 listopada br.” – napisano w obu pismach wysyłanych przez NBP.

W odpowiedzi na to Korwin-Piotrowska w swoim piśmie zaznaczyła, że „powództwo o ustalenie nie służy abstrakcyjnemu rozstrzyganiu sporów o wykonywanie funkcji w organie konstytucyjnym”. „Jego dopuszczalność i zasadność zależą od przedmiotu żądania oraz istnienia interesu prawnego w ustaleniu określonego stosunku prawnego lub prawa. Czym innym jest spór o wykonanie umowy rachunku bankowego, czym innym zaś żądanie wskazania przez sąd cywilny osoby uprawnionej do wykonywania kompetencji prezesa Trybunału” - wskazała.

Jednocześnie wyznaczyła prezesowi NBP termin trzech dni roboczych na przekazanie stanowiska w sprawie. „Stanowisko to powinno określać podstawę prawną, zakres i przyczyny każdego nadal stosowanego ograniczenia, a także wyjaśniać, dlaczego nie wystarczają rozwiązania mniej dolegliwe” - napisała.

Także w piśmie pełnomocnika Święczkowskiego wezwano NBP do udostępnienia w terminie trzech dni dokumentacji stanowiącej podstawę decyzji o wstrzymaniu obsługi rachunku TK. „Prezes TK nie ma obowiązku pozywać Banku po to, aby dowieść, że Prezydent RP skutecznie wykonał przysługującą mu prerogatywę” - czytamy w tym piśmie w odniesieniu do aktu powołania Święczkowskiego na prezesa TK.