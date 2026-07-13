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Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym. Eksplozja zniszczyła część budynku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 lipca (11:11)

Po godzinie 9:00 w jednym z domów jednorodzinnych w Jachówce w powiecie suskim w Małopolsce doszło do eksplozji butli z gazem. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala, a budynek uległ poważnym zniszczeniom.

Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym. Eksplozja zniszczyła część budynku
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W Jachówce w Małopolsce doszło do eksplozji butli z gazem w domu jednorodzinnym.
  • W wyniku wybuchu dwie osoby zostały ranne.
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Około godziny 9:00 ciszę w Jachówce przerwał potężny huk. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do wybuchu butli z gazem. Siła eksplozji była tak duża, że zniszczyła część budynku i wywołała pożar.

Akcja ratunkowa i walka z ogniem

Na miejsce błyskawicznie skierowano osiem zastępów straży pożarnej. Strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru, który objął poddasze budynku. Sprawdzają też stan uszkodzonego budynku.

Dwie osoby poszkodowane

W wyniku wybuchu ucierpiały dwie osoby. Zostały one natychmiast przetransportowane do szpitala. Na tę chwilę nie są znane szczegóły dotyczące ich obrażeń ani stan zdrowia. 

Źródło: RMF24
Tagi: wybuch gazu

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