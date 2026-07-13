Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym. Eksplozja zniszczyła część budynku

RMF24

Po godzinie 9:00 w jednym z domów jednorodzinnych w Jachówce w powiecie suskim w Małopolsce doszło do eksplozji butli z gazem. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala, a budynek uległ poważnym zniszczeniom.

Około godziny 9:00 ciszę w Jachówce przerwał potężny huk. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do wybuchu butli z gazem. Siła eksplozji była tak duża, że zniszczyła część budynku i wywołała pożar.

Akcja ratunkowa i walka z ogniem

Na miejsce błyskawicznie skierowano osiem zastępów straży pożarnej. Strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru, który objął poddasze budynku. Sprawdzają też stan uszkodzonego budynku.

Dwie osoby poszkodowane

W wyniku wybuchu ucierpiały dwie osoby. Zostały one natychmiast przetransportowane do szpitala. Na tę chwilę nie są znane szczegóły dotyczące ich obrażeń ani stan zdrowia.