Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym. Eksplozja zniszczyła część budynku

Około godziny 9:00 ciszę w Jachówce przerwał potężny huk. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do wybuchu butli z gazem. Siła eksplozji była tak duża, że zniszczyła część budynku i wywołała pożar.
Akcja ratunkowa i walka z ogniem
Na miejsce błyskawicznie skierowano osiem zastępów straży pożarnej. Strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru, który objął poddasze budynku. Sprawdzają też stan uszkodzonego budynku.
Dwie osoby poszkodowane
W wyniku wybuchu ucierpiały dwie osoby. Zostały one natychmiast przetransportowane do szpitala. Na tę chwilę nie są znane szczegóły dotyczące ich obrażeń ani stan zdrowia.