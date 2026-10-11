Tysiące biegaczy z 65 krajów i wielkie emocje. PKO Cracovia Półmaraton Królewski

RMF24

O godzinie 10.00 w Krakowie wystartował 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski. W imprezie bierze udział tysiące sportowców z 65 państw świata. W tym roku półmaraton pokrywa się z II turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Organizatorzy przygotowali jednak odpowiednie rozwiązania, aby umożliwić mieszkańcom dostęp do lokali wyborczych.

W związku z półmaratonem, już od godziny 9:00 rano w niedzielę na trasie biegu pojawiły się czasowe zamknięcia ulic. Poszczególne odcinki będą jednak sukcesywnie otwierane zaraz po opuszczeniu ich przez ostatnich zawodników i przywróceniu bezpieczeństwa.

Sportowe emocje i rekordowe zainteresowanie

Cracovia Półmaraton Królewski to jedna z największych imprez biegowych w Polsce. W tym roku padł kolejny rekord – limit 18 tysięcy pakietów startowych został wyczerpany już dwa miesiące przed wydarzeniem. Na trasie zobaczymy reprezentantów aż 65 krajów.

Kraków jest wspaniałym miejscem, aby zadebiutować w półmaratonie, ale także, aby tutaj wrócić. Mamy wspaniałą trasę i wspaniałych kibiców – podkreślił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

PKO Cracovia Półmaraton Królewski, fot. Paweł Konieczny / RMF FM

PKO Cracovia Półmaraton Królewski, fot. Art Service / PAP

PKO Cracovia Półmaraton Królewski, fot. Art Service / PAP

PKO Cracovia Półmaraton Królewski, fot. Art Service / PAP

Trasa i towarzyszące wydarzenia

Półmaraton ruszył o godzinie 10:00. Start nastąpił z ul. Stanisława Lema. Trasa o długości 21,097 km poprowadzi biegaczy przez Bulwary Wiślane, Podgórze, wokół Błoń i Rynku Głównego, a meta znajdzie się w Tauron Arenie.

Tradycyjnie półmaratonowi towarzyszyć będzie bieg na 5 km – „Czaniecka Piątka”, w którym wystartuje 2,5 tysiąca uczestników.

Kraków gotowy na podwójne wyzwanie

Poza imprezą sportową, w Krakowie odbywa się dziś inne ważne wydarzenie - II tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Organizatorzy zapewniają, że mieszkańcy nie muszą obawiać się utrudnień – przygotowano specjalne rozwiązania, by każdy mógł zarówno zagłosować, jak i kibicować sportowcom.

Największe utrudnienia mogą wystąpić w rejonie 33 lokali wyborczych, do których dojazd samochodem będzie chwilowo ograniczony. Organizatorzy podkreślają jednak, że pieszo do każdego lokalu będzie można dotrzeć przez cały czas trwania maratonu. Jedynie na moment, gdy przez dany odcinek przebiegać będą zawodnicy, dostęp do lokalu może być na krótko wstrzymany.

To nie pierwszy raz, gdy w Krakowie sportowe emocje spotykają się z wyborczymi. W 2019 roku półmaraton odbywał się równolegle z wyborami parlamentarnymi i – jak podkreślają organizatorzy – wszystko przebiegło bez zakłóceń. Tegoroczny bieg zakończy także kolejną edycję Królewskiej Triady Biegowej, w skład której wchodzą również Cracovia Maraton i Bieg Trzech Kopców.