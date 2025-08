W dniach 2-3 sierpnia Kraków stanie się sportową stolicą Polski. Wszystko za sprawą prestiżowych zawodów IRONMAN 70.3 Kraków, które przyciągną setki zawodników z kraju i zagranicy. W związku z wydarzeniem mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz komunikacji miejskiej.

Triathlonowy weekend w Krakowie / Shutterstock

Sobota: Poranny bieg i dziecięce emocje na Rynku Głównym

Triathlonowy weekend rozpocznie się w sobotę 2 sierpnia o godz. 9:00 od rekreacyjnego biegu Good Morning Run Kraków. Trasa o długości 5 km poprowadzi uczestników z Rynku Głównego w kierunku Wawelu i Bulwarów Wiślanych. Start i meta zlokalizowane będą w samym sercu Krakowa.

W godzinach 8:00-10:00 spodziewane są utrudnienia w ruchu w rejonie:

Rynku Głównego,

ul. Grodzkiej,

ul. Podzamcze,

ul. Bernardyńskiej,

bulwarów: Czerwieńskiego i Inflanckiego,

placu im. ojca Adama Studzińskiego.

Good Morning Run Kraków, fot. zis.krakow

W południe Rynek Główny opanują najmłodsi sportowcy. Pho3nix IRONKIDS Kraków to wydarzenie skierowane do dzieci, które - w zależności od wieku - będą miały do pokonania dystanse od 100 do 1500 metrów. Trasy zostaną wytyczone w obrębie Rynku Głównego, od strony ulic Św. Anny, Brackiej i Grodzkiej.

Pho3nix IRONKIDS Kraków, fot. zis.krakow

W niedzielę wielki finał - IRONMAN 70.3 Kraków

Najważniejsza część sportowego weekendu odbędzie się w niedzielę 3 sierpnia. O godz. 8:00 w krystalicznie czystych wodach Zalewu Zakrzówek rozpocznie się rywalizacja w ramach IRONMAN 70.3 Kraków. Uczestnicy będą mieli do pokonania łącznie 113 kilometrów:

1,9 km pływania,

90 km jazdy na rowerze,

21,1 km biegu.

Trasa pływania, fot. zis.krakow

Po wyjściu z akwenu przebiegną do strefy zmian T1 zlokalizowanej na ulicy Wyłom. Tam będą czekały na nich rowery.

Trasa rowerowa będzie wiodła poza Kraków, w kierunku Wieliczki i Bochni, drogą krajową numer 94. Na rynku w Bochni zaplanowany jest nawrót, po którym startujący pojadą tą samą trasą z powrotem w kierunku Krakowa. Zawodnicy będą mieli do pokonania na rowerach 90 kilometrów.

Trasa rowerowa, fot. zis.krakow

Ostatni etap IRONMAN 70.3 Kraków to bieg na dystansie półmaratonu. Zacznie się on od strefy zmian T2, która została zlokalizowana na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód, przy Placu na Groblach. Trasa biegowa to trzy pętle poprowadzone Bulwarami Wiślanymi, ulicą Grodzką i Rynkiem Głównym - z dobiegiem do mety to łącznie 21,1 km. Meta IRONMAN 70.3 Kraków stanie na Rynku Głównym.

Trasa biegowa, fot. zis.krakow

Ograniczenia w ruchu - lista ulic z utrudnieniami

Zmiany w organizacji ruchu w związku z rozgrywaniem zawodów Ironman 70.3 Kraków obowiązywać będą:

Trasa rowerowa - niedziela 3 sierpnia, godz. 7:00-15:00:

ul. Wyłom,

ul. Norymberska,

Trasa Łgiewnicka (w tym ul. Roztworowskiego),

ul. W.Witosa,

ul. Nowosądecka,

ul.Wielicka,

DK 94 w powiecie Wielickim i Bocheńskim,

w powiecie wielickim i bocheńskim Droga 965, ul. Kazimierza Brodzińskiego i Kazimierza Wielkiego, Rynek w Bochni,

powrót do Krakowa tą samą trasą,

ul. Tyniecka,

Bulwar ul. Tynieckiej pod mostem Zwierzynieckim,

Bulwar Poleski,

Most Dębnicki pas w kierunku ul. Zwierzynieckiej,

ul. Zwierzyniecka,

ul. Powiśle,

Plac na Groblach.

Trasa biegowa - niedziela 3 sierpnia, godz. 10:00-17:45:

Plac na Groblach,

ul. Straszewskiego,

ul. Podzamcze,

Plac ojca Adama Studzińskiego,

ul. Grodzka,

Rynek Główny,

ul. Bernardyńska,

Bulwar Inflancki do mostu Powstańców Śląskich,

Bulwar Czerwieński.

Śluzy i przejazdy

Na trasie kolarskiej będą działały śluzy ruchu, umożliwiające przejazd w wybranych lokalizacjach, jednak tylko w przerwach między zawodami. Lokalizacja śluz:

skrzyżowanie ul. Grota Roweckiego z ul. Norymberską w Krakowie - możliwy jedynie przejazd komunikacji zbiorowej KMK (tramwaj/autobus),

skrzyżowanie ul. Turowicz z ul. Herberta w Krakowie (trasa przejazdu rowerowego w tunelu) przejazd bezkolizyjny przez cały czas imprezy,

skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Nowosądeckiej i ul. Łużycką w Krakowie,

skrzyżowanie ul. Nowosądeckiej z ul. Kamieńskiego i ul. Wielicką w Krakowie - możliwy jedynie przejazd komunikacji zbiorowej KMK,

skrzyżowanie ul. Wielickiej z ul. Teligi i ul. Kostaneckiego w Krakowie - możliwy jedynie przejazd pojazdów uprzywilejowanych do i ze szpitala,

ul. Kosocicka w Krakowie przejazd bezkolizyjny przez cały czas imprezy tunelem pod trasą przejazdu rowerowego,

skrzyżowanie DK 94 z ul. Bogucką w Wieliczce,

skrzyżowanie DK 94 z ul. Czarnochowską w Wieliczce,

skrzyżowanie DK 94 z ul. Niepołomską (DW 964) w Wieliczce,

skrzyżowanie DK 94 z ul. Krakowską w m. Grodkowice,

wiadukt nad DK 94 w m. Sułków,

tunel pod DK 94 w m. Bodzanów,

tunelu pod DK 94 w m. Słomiróg,

wiadukt nad DK 94 w m. Brzezie.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie zapowiada zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej organizatora oraz MPK Kraków.